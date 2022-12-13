Обов'язкова вимога ЄС: Рада затвердила новий закон "Про ЗМІ"

Згідно з ініціативою, Нацраді надається більше повноважень щодо телебачення та радіомовлення. Але, на думку опозиції, закон шкодить механізмам захисту української мови та інформаційно-культурного простору.

Related video

У вівторок, 13 грудня, Верховна Рада України ухвалила новий закон "Про медіа". Про це на своїй сторінці у Facebook написала Євгенія Кравчук, заступник голови комітету ВР з питань гуманітарної та інформаційної політики.

Законодавчу ініціативу підтримали 299 депутатів.

"За законопроект про медіа проголосували загалом! 299 депутатів за 10 років, 3 скликання і, нарешті, ми, депутати 9-го скликання, це зробили", — зазначила Кравчук, додавши, що з'являться нові сучасні правила для ЗМІ та розпочинається інформаційна європейська Інтеграція України.

За словами народного депутата від фракції "Голос" Ярослава Железняка, законодавчу ініціативу затверджено з компромісними позиціями. Він згадав про роботу каналу "Рада" та вилучення норми щодо виборчого законодавства.

Що передбачає новий закон про ЗМІ?

Закон регулює онлайн-ЗМІ, інші веб-платформи та окремих блогерів.

За словами авторів ініціативи, закон покликаний реалізувати право на свободу вираження поглядів, права на отримання різноманітної, достовірної та оперативної інформації, плюралізму поглядів та вільного розповсюдження інформації.

"Закон спрямований на захист національних інтересів України та прав користувачів медіа-сервісів, регулювання діяльності у сфері медіа відповідно до принципів прозорості, справедливості та неупередженості", — йдеться у тексті порівняльної таблиці до закону.

Відповідно до закону, Нацраді надається більше повноважень щодо питань, пов'язаних із телебаченням та радіомовленням, за що його критикувала опозиція. Більше того, опозиція заявляла, що проект закону йде у розріз із механізмами захисту української мови та інформаційно-культурного простору.

Для початку переговорів щодо вступу України до Євросоюзу необхідно виконати сім кроків, які назвали в Єврокомісії. На даний момент виконання критеріїв, що належать до медіасфери, оцінюється як 6 із 10.

Нагадаємо, що ВР змінила процедуру відбору кандидатів у судді КСУ. Новий проект передбачає створення Дорадчої групи експертів для оцінки моральних якостей та кваліфікації кандидатів у сфері юриспруденції.

Раніше Фокус повідомляв, що в ЄС запровадять санкції щодо ближнього кола Путіна. Чергові обмеження стануть ударом у російські ЗМІ.