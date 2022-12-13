Обязательное требование ЕС: Рада утвердила новый закон "О СМИ"

Согласно инициативе, Нацраде предоставляется больше полномочий в отношении телевидения и радиовещания. Но, по мнению оппозиции, закон вредит механизмам защиты украинского языка и информационно-культурного пространства.

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Во вторник, 13 декабря, Верховная Рада Украины приняла новый закон "О медиа". Об этом на своей странице в Facebook написала Евгения Кравчук, зампредседателя комитета ВР по вопросам гуманитарной и информационной политики.

Законодательную инициативу поддержали 299 депутатов.

"За законопроект о медиа проголосовали в целом! 299 депутатов за 10 лет, 3 созыва и, наконец, мы, депутаты 9-го созыва, это сделали", — отметила Кравчук, добавив, что появятся новые современные правила для СМИ и начинается информационная европейская интеграция Украины.

По словам народного депутата от фракции "Голос" Ярослава Железняка, законодательная инициатива утверждена с компромиссными позициями. Он упомянул о работе канала "Рада" и изъятии нормы относительно избирательного законодательства.

Что предусматривает новый закон о СМИ?

Закон регулирует онлайн-СМИ, других веб-платформ и отдельных блогеров.

По словам авторов инициативы, закон призван реализовать право на свободу выражения взглядов, права на получение разнообразной, достоверной и оперативной информации, плюрализма взглядов и свободного распространения информации.

"Закон направлен на защиту национальных интересов Украины и права пользователей медиа-сервисов, регулирование деятельности в сфере медиа в соответствии с принципами прозрачности, справедливости и непредубежденности", — говорится в тексте сравнительной таблицы к закону.

Согласно Закону, Нацраде предоставляется больше полномочий в отношении вопросов, связанных с телевидением и радиовещанием, за что его критиковала оппозиция. Более того, оппозиция заявляла, что проект закона идет в разрез с механизмами защиты украинского языка и информационно-культурного пространства.

Для начала переговоров относительно вступления Украины в Евросоюз необходимо выполнить семь шагов, которые назвали в Еврокомиссии. На текущий момент выполнение критериев, относящихся к медиасфере, оценивается как 6 из 10.

Напомним, что ВР изменила процедуру отбора кандидатов в судьи КСУ. Новый проект предусматривает создание Совещательной группы экспертов для оценки нравственных качества и квалификации кандидатов в сфере юриспруденции.

Ранее Фокус сообщал, что в ЕС введут санкции в отношении ближнего круга Путина. Очередные ограничения станут ударом по российским СМИ.