Критикует оппозиция и поддерживает ЕС: нардепы приняли в первом чтении закон "О медиа" (фото)

Законопроект предлагает ввести регулирование онлайн-СМИ, деятельность блогеров и различных веб-платформ. В оппозиции заявляют, что в документе содержатся немало послаблений для русскоязычной медиаиндустрии в стране.

Верховная Рада в первом чтении проголосовала за законопроект "О медиа" №2693-д, принятие которого является обязательным для начала переговоров о вступлении Украины в Европейский союз. За соответствующее решение проголосовали 233 народных депутата. Об этом сообщается на сайте парламента.

По словам нардепа от "Голос" Ярослава Железняка, за документ проголосовали:

179 нардепов от "Слуги народа";

6 от "Батькивщины";

12 от "Платформы за жизнь и будущее";

7 от партии "За будущее";

12 от группы "Доверие";

12 от группы "Возобновление";

5 внефракционных.

Партии "Европейская солидарность" и "Голос" не голосовали за законопроект.

[ + – ] Голосование за закон "О медиа" в первом чтении [ + – ] Голосование за закон "О медиа" в первом чтении

Что предусматривает закон "О медиа"?

Законопроект предлагает ввести регулирование онлайн-СМИ, деятельность блогеров и различных веб-платформ. Также отдельный раздел документа посвящен вещанию общин (community media) — третьему сектору вещания, существующему в Европе параллельно общественному и коммерческому.

Кроме того, предлагается расширить полномочия регулятора — Нацсовета по телевидению и радиовещанию. Документ должен привести украинское законодательство к требованиям Аудиовизуальной директивы ЕС.

Законопроект критикует оппозиция

Народный депутат от партии "Европейская солидарность" Владимир Вятрович заявляет, что 34 нардепа с пяти фракций просили главу ВР Руслана Стефанчука снять рассмотрение документа с ближайшего планерного заседания. По его словам, отдельные положения законопроекта содержат немало послаблений для русскоязычной медиаиндустрии в стране. В частности изменения предусматривают:

уменьшение украинской песенной квоты на радио на 10%;

возвращение российских артистов на экраны украинского телевидения за счет нивелирования перечня людей, которые угрожают нацбезопасноти Украины;

отмена запрета на популяризацию органов власти РФ в фильмах и телепрограммах;

отмена запрета на унижения украинского языка в фильмах;

разрешение телеканалам и дальше нарушать языковой закон, транслируя фильмы на русском.

Что говорят власти?

Один из инициаторов закона "О медиа", министр культуры Александр Ткаченко рассказал, что документ обсуждали с европейскими экспертами. По его словам, его принятие необходимо для вступления в ЕС. Однако политик уверен, что законопроект усилит юридическую защиту на информационном фронте.

"Закон претерпел определенные изменения для того, чтобы соответствовать, во-первых, критериям Директивы ЕС об аудиовизуальных медиауслугах; во-вторых, гарантировать ответственность, независимость регулятора — Нацсовета по телевидению и радиовещанию; а также усовершенствовать вопрос сорегулирования", — рассказал Ткаченко.

Он добавил, что в документе также появился отдельный параграф, который регулирует отношения с российскими СМИ, а именно запрещает их.

Голсование во втором чтении

Заместитель председателя Комитета гуманитарной и информационной политики Евгения Кравчук заявила, что закон "О медиа", проголосованный в первом чтении — это еще один шаг к вступлению Украины в Европейский Союз и установлению четких современных правил для медиарынка.

По ее словам, в сентябре ожидается заключение Европейской комиссии по документу, после этого состоится голосование во втором чтении.

"В сентябре ожидаем вывод Европейской комиссии, который готовят эксперты Совета Европы, рассматриваем на комитете правки и голосуем во втором чтении. Между тем, профильный подкомитет, который я возглавляю, будет работать в формате рабочих групп для доработки законопроекта", — говорится в сообщении.

Напомним, вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина заявила, что Украина может рассчитывать на то, что в 2023 году начнутся переговоры по вступлению в ЕС. По ее словам, Киев может выполнить все задания для членства в ЕС за три года.

Кроме того, 29 августа в ЕС поддержали намерения парламента проголосовать за законопроект и считают, что он должен обеспечить конкурентный медиа-рынок с четкими правилами для всех, независимым регулятором и должен соответствовать аудиовизуальной директиве ЕС.