Окно для вступления Украины в НАТО может открыться до окончания войны с РФ, — Стефанишина

Политик уверена, что Украина обязательно вступит в Альянс, если блок еще будет существовать, когда такая возможность появится. Кроме того, Киев может выполнить все задания для членства в ЕС за три года.

Украина может рассчитывать на то, что в 2023 году начнутся переговоры о вступлении в Европейский союз. Для этого нужно сделать еще юридический скрининг, оценить рынки и подготовить законодательство. Об этом рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина в интервью "Европейская правда".

"Мы подготовили почти 6 тысяч ответов на вопросник Еврокомиссии. До этого мы совместно с ЕС выполняли Соглашение об ассоциации. Еще остались определенные процедуры — юридический скрининг, оценка рынков, законодательство. Но это не потребует лет. Поэтому совершенно реалистично перейти к переговорам в 2023 году", — сказала она.

По ее словам, Украина готова выполнить все задания для членства в ЕС за три года, однако не знает, готов ли блок к этому. Стефанишина отметила, что для присоединения к ЕС Киеву не потребуются десятилетия.

"Для этого сейчас мы берем инициативу в свои руки и не будем ждать, пока ЕС нам расскажет, как поступать дальше", — сказала она.

Украина будет вступать в ЕС совместно с Молдовой

Ольга Стефанишина заявила, что Украина не должна стать частью балканского формата расширения ЕС. По ее словам, Киев сделал много работы на пути вступления, пока выполнял Соглашение об ассоциации, в отличие от балканских стран.

Она отметила, что ЕС привержен политике пакетных решений и Украина, вероятно, будет двигаться на пути к вступлению совместно с Молдовой.

"Жаль, что Грузия не стала частью этого трио расширения — но это было также очень важное геополитическое решение для ЕС… Но я уверена, что Молдова никогда не будет тормозить Украину, а Украина тормозить не собирается", — заявила политик.

Вступление Украины в НАТО

Чиновница считает, что Украина обязательно вступит в НАТО, если блок "будет существовать на тот момент, когда такое окно возможностей появится".

Стефанишина рассказала, что на сегодняшний день координация помощи в сфере безопасности для Киева решается вне Альянса. Однако сейчас Украина сближена с НАТО настолько, насколько это возможно без членства. Политик также считает, что окно возможностей вступления в военный блок может наступить и до окончания войны с РФ.

Напомним, в интервью журналистам Ольга Стефанишина также заявляла, что Украина не намерена получать ПДЧ в НАТО, а хочет сразу вступить в Альянс. По ее словам, украинская армия сейчас получает уникальный опыт боевых действий, которого нет у других военных союзников Альянса.

Ранее, 21 августа СМИ сообщали, что Шольц убеждал Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет. По словам канцлера, Владимир Путин хотел разделить фломастером карту Европы.