Вікно для вступу України в НАТО може відкритися до закінчення війни з РФ, — Стефанішина

Політикиня впевнена, що Україна обов'язково вступить в Альянс, якщо блок ще існуватиме, коли така можливість з'явиться. Крім того, Київ може виконати всі завдання членства в ЄС за три роки.

Україна може розраховувати на те, що у 2023 році розпочнуться переговори щодо вступу до Європейського Союзу. Для цього потрібно зробити ще юридичний скринінг, оцінити ринки та підготувати законодавство. Про це розповіла пані віцепрем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина в інтерв'ю "Європейська правда".

"Ми підготували майже 6 тисяч відповідей на запитання Єврокомісії. До цього ми спільно з ЄС виконували Угоду про асоціацію. Ще залишилися певні процедури — юридичний скринінг, оцінка ринків, законодавство. Але це не потребує років. Тому цілком реалістично перейти до переговорів у 2023 році", — сказала вона.

За її словами, Україна готова виконати всі завдання для членства у ЄС за три роки, проте не знає, чи готовий блок до цього. Стефанішина зазначила, що для приєднання до ЄС Києву не знадобиться десятиліття.

"Для цього зараз ми беремо ініціативу до своїх рук і не чекатимемо, поки ЄС нам розповість, як чинити далі", — сказала вона.

Україна вступатиме до ЄС спільно з Молдовою

Ольга Стефанішина заявила, що Україна не має стати частиною балканського формату розширення ЄС. За її словами, Київ зробив багато роботи на шляху до вступу, поки виконував Угоду про асоціацію, на відміну від балканських країн.

Вона зазначила, що ЄС прихильний до політики пакетних рішень і Україна, ймовірно, рухатиметься на шляху до вступу спільно з Молдовою.

"Шкода, що Грузія не стала частиною цього тріо розширення — але це було також дуже важливе геополітичне рішення для ЄС... Але я впевнена, що Молдова ніколи не гальмуватиме Україну, а Україна гальмувати не збирається", — заявила політикиня.

Вступ України до НАТО

Чиновниця вважає, що Україна обов'язково вступить у НАТО, якщо блок "існуватиме на той момент, коли таке вікно можливостей з'явиться".

Стефанішина розповіла, що на сьогодні координація допомоги у сфері безпеки для Києва вирішується поза Альянсом. Однак зараз Україна зближена з НАТО настільки, наскільки це можливо, без членства. Політикиня також вважає, що вікно можливостей вступу до військового блоку може з'явитися до закінчення війни з РФ.

Нагадаємо, в інтерв'ю журналістам Ольга Стефанішина також заявляла, що Україна не має наміру отримувати ПДЧ у НАТО, а хоче одразу вступити в Альянс. За її словами, українська армія зараз отримує унікальний досвід бойових дій, якого немає в інших військових союзників Альянсу.

Раніше, 21 серпня ЗМІ повідомляли, що Шольц переконував Путіна, що Україна не вступить до НАТО протягом найближчих 30 років. За словами канцлера, Володимир Путін хотів поділити фломастером карту Європи.