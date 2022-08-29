Україна не має наміру отримувати ПДЧ у НАТО, а хоче одразу вступити до Альянсу, — Стефанішина

Політикиня пояснила таку позицію тим, що Україна фактично впровадила дуже багато практик НАТО. Крім того, українська армія зараз набуває унікального досвіду бойових дій, якого немає в інших військових союзників Альянсу.

Україна вже не хоче отримувати план дій щодо членства (ПДЧ) у НАТО і потребує лише приєднання до Альянсу. Про це розповіла пані віцепрем'єр із європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина в інтерв'ю виданню "Європейська правда".

За її словами, якби Києву запропонували ПДЧ до повномасштабного вторгнення Росії, то влада була б максимально задоволена таким рішенням. Однак через шість місяців повномасштабної війни з Росією це не має такої ваги і дорівнюватиме рішенню Бухарестського саміту НАТО у 2008 році, коли Україні відмовили у ПДЧ.

"Якби Україні запропонували ПДЧ до 24 лютого, ми були б максимально задоволені цим рішенням, щасливі і вважали б, що ми виконали вимогу нашої Конституції, і це єдине правильне рішення. Сьогодні пропозиція ПДЧ у межах НАТО буде рівнозначна рішенню Бухарестського саміту 2008 року", — сказала Стефанішина.

Політикиня пояснила, що Україна фактично впровадила дуже багато практик НАТО. Крім того, українська армія зараз набуває унікального досвіду бойових дій, якого немає в інших військових союзників Альянсу.

"Основні "морквинки", цікаві в умовах цієї війни можливості ми могли б отримати тепер лише як член Альянсу, на якого поширювалася б 5-та стаття договору НАТО. Все інше ми робимо, і це не вимагає на сьогодні залучення високих політиків або міністрів. Взаємодія з НАТО відбувається", — додала чиновниця.

Позиція Росії про невступ України в НАТО

Ольга Стефінішина заявила, що не бачить сенсу обговорювати позицію Росії щодо невступу України в НАТО. За її словами, перспектива переговорів із Москвою поки далека і невідомо, чи буде це питання предметом на майбутніх зустрічах української та російської делегацій.

"Якщо ви звернули увагу, що майже половину часу, як триває повномасштабна війна, Росія не заявляє таких вимог і таких дискусій взагалі не веде", — наголосила вона.

Нагадаємо, 25 серпня в Пентагоні розповіли, що Україна протягом кількох років перейде на стандарти НАТО. У Міноборони США не відкидають, що якийсь час українська армія ще може використати радянські зразки зброї, які виробляються в Україні.

Раніше, 21 серпня, ЗМІ повідомляли, що канцлер Німеччини Олаф Шольц переконував Путіна, що Україна не вступить у НАТО в найближчі 30 років. За словами німецького лідера, Путін не уявляв існування Білорусі та України як окремих країн і до вторгнення хотів розділити фломастером карту Європи.