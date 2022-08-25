Україна протягом трьох років перейде на стандарти НАТО, — Пентагон

У Міноборони США не виключають, що якийсь час українська армія ще може використовувати радянські зразки зброї, які виробляються в Україні, але загалом буде поступовий перехід на стандарти Альянсу.

У Пентагоні заявили, що Україна протягом найближчих років поступово переходитиме на стандарти НАТО, включаючи озброєння. Про це повідомив заступник міністра оборони США з політичних питань Колін Каль під час брифінгу.

Журналіст запитав Каля, коли Україна повністю інтегрується в систему озброєнь стандартів НАТО й зможе відмовитися від радянського озброєння. На це заступник міністра відповів, що в Міноборони США не виключають, що в ЗСУ продовжать використання систем і боєприпасів радянського зразка, які виготовляють в Україні. Але поступово армія перейде на стандарти НАТО.

"Я очікую, що протягом трьох років Україна поступово перейде на стандарти Альянсу", — заявив Колін Коль.

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При цьому він зазначив, що надалі потенціал української армії базуватиметься на меншій кількості систем. Україні потрібно буде провести уніфікацію озброєння, щоб його було легко підтримувати й обслуговувати.

Зазначимо, що лише САУ в Україні кілька різних типів — французькі "Цезарі", польські "Краби", німецькі PzH2000, американські М109 різних модифікацій, українська "Богдана".

Нагадаємо, у Пентагоні заявили, що Україні поки що не потрібні далекобійні ракети ATACMS. Також у Міноборони США заявили, що передача західних літаків — це питання кількох років.