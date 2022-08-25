Украина в течении трех лет перейдет на стандарты НАТО, – Пентагон

В Минобороны США не исключают, что какое-то время украинская армия еще может использовать советские образцы оружия, которые производятся в Украине, но в целом будет постепенный переход на стандарты Альянса.

В Пентагоне заявили, что Украина в течении ближайших лет будут постепенно переходить на стандарты НАТО, включая вооружение. Об этом сообщил замминистра обороны США по политическим вопросам Колин Каль во время брифинга.

Журналист спросил у Каля, когда Украина полностью интегрируется в систему вооружений стандартов НАТО и сможет отказаться от советского вооружения. На это замминистра ответил, что в Минобороны США не исключают, что в ВСУ продолжат использование систем и боеприпасов советского образца, которые изготавливают в Украине. Но постепенно армия перейдет на стандарты НАТО.

"Я ожидаю, что на протяжении трех лет Украина постепенно перейдет на стандарты Альянса", — заявил Колин Киль.

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При этом он отметил, что в дальнейшем потенциал украинской армии будет базироваться на меньшем количестве систем. Украине нужно будет провести унификацию вооружения, чтобы его было легкие поддерживать и обслуживать.

Отметим, что только одних САУ в Украине несколько разных типов — французские "Цезари", польские "Крабы", немецкие PzH2000, американские М109 различных модификаций, украинская "Богдана".

Напомним, в Пентагоне заявили, что Украине пока что не нужны дальнобойные ракеты ATACMS. Также в Минобороны США заявили, что передача западных самолетов — это вопрос пары лет.