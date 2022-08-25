Займет годы: в Пентагоне рассказали, почему США не передают Украине свои самолеты

В Пентагоне заявили, что для Штатов важно, чтобы Украина сохранилась как демократическая и независимая страна. Вашингтон уверен, что РФ должна заплатить за агрессию в отношении соседа.

В новом пакете военной помощи, которую США предоставляют Украине, нет самолетов. В пентагоне рассказали, что Штаты хотят сосредоточить усилия на модернизации уже существующих у ВСУ советских самолетов, о чем написала журналистка Кейтлин Дорнбос в Twitter.

Представитель Пентагона Колин Каль рассказал, что Вашингтон предоставил Киеву противорадарные ракеты HARM. Они были адаптированы для запуска с самолетов МИГ-29, хотя изначально они не были предназначены для них.

"Даже если бы мы решили предоставить самолеты, то они прибыли бы в Украину через много лет", — рассказал представитель Пентагона.

Кроме того, в новый пакет помощи не включены боеприпасы HIMARS. Журналистка пишет, что в Штатах считают, что у Украины пока есть достаточный запас этого оружия.

"Для нас важно, чтобы Украина выжила и сохранилась как демократическая, независимая, суверенная страна с ее территориальной целостностью, и чтобы Россия заплатила цену, превышающую выгоды, которые она получает от агрессии, чтобы не повторила этого снова", — процитировала источник журналистка Дорнбос.

Также сообщалось, что в Воздушных силах ВСУ заявили о повреждении аэродрома и техники в результате обстрела Миргорода.

Ранее редакция Курсора сообщала, что СМИ узнали, что войдет в новый пакет помощи США для Украины. В среду, 24 августа, в честь Дня Независимости Украины США выделили помощь нашей стране в размере 2,98 млн долларов.

Еще напомним, что в Мининфраструктуры дали советы по уничтожению Крымского моста. Любые варианты сноса Крымского моста потребуют использование взрывчатых веществ, только так можно убрать конструкции. Важно утилизировать обломки, ведь Керченский пролив богат флорой и фауной, заявили в министерстве.