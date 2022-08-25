Займе роки: у Пентагоні розповіли, чому США не передають Україні свої літаки

У Пентагоні заявили, що для Штатів важливо, щоб Україна збереглася як демократична та незалежна країна. Вашингтон упевнений, що РФ має заплатити за агресію щодо сусіда.

У новому пакеті військової допомоги, яку США надають Україні, немає літаків. У Пентагоні розповіли, що Штати хочуть зосередити зусилля на модернізації радянських літаків, які вже є в ЗСУ, про що написала журналістка Кейтлін Дорнбос у Twitter.

Представник Пентагону Колін Каль розповів, що Вашингтон надав Києву протирадарні ракети HARM. Вони були адаптовані для запуску з літаків МІГ-29, хоча спочатку не були призначені для них.

"Навіть якби ми вирішили надати літаки, то вони б прибули в Україну через багато років", — розповів представник Пентагону.

Крім того, до нового пакету допомоги не включені боєприпаси до HIMARS. Журналістка пише, що в Штатах вважають, що Україна поки має достатній запас цієї зброї.

"Для нас важливо, щоб Україна вижила та збереглася як демократична, незалежна, суверенна країна з її територіальною цілісністю, і щоб Росія заплатила ціну, яка перевищує вигоди, які вона отримує від агресії, щоб не повторила цього знову", — процитувала джерело журналістка Дорнбос.

Також повідомлялося, що у Повітряних силах ЗСУ заявили про пошкодження аеродрому та техніки внаслідок обстрілу Миргорода.

Раніше редакція Курсора повідомляла, що ЗМІ дізналися, що увійде до нового пакету допомоги США для України. У середу, 24 серпня, на честь Дня Незалежності України США виділили допомогу нашій країні у розмірі 2,98 млн. доларів.

Ще нагадаємо, що у Мінінфраструктури дали поради щодо знищення Кримського мосту. Будь-які варіанти знесення Кримського мосту вимагатимуть використання вибухових речовин, тільки так можна забрати конструкції. Важливо утилізувати уламки, адже Керченська протока багата на флору і фауну, заявили в міністерстві.