Украина не намерена получать ПДЧ в НАТО, а хочет сразу вступить в Альянс, — Стефанишина

Политик объяснила такую позицию тем, что Украина де-факто внедрила очень много практик НАТО. Кроме того, украинская армия сейчас получает уникальный опыт боевых действий, которого нет у других военных союзников Альянса.

Украина уже не хочет получать план действий по членству (ПДЧ) в НАТО и нуждается лишь в присоединении к Альянсу. Об этом рассказала вице-премьер по европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина в интервью изданию "Европейская правда".

По ее словам, если бы Киеву предложили ПДЧ до полномасштабного вторжения России, то власти были бы максимально довольны таким решением. Однако спустя шесть месяцев полномасштабной войны с Россией это не имеет такого веса и будет равно решению Бухаресткого саммита НАТО в 2008 году, когда Украине отказали в ПДЧ.

"Если бы Украине предложили ПДЧ до 24 февраля, мы были бы максимально удовлетворены этим решением, счастливы и считали бы, что мы выполнили требование нашей Конституции, и это единственно правильное решение. Сегодня предложение ПДЧ в рамках НАТО будет равнозначно решению Бухарестского саммита 2008 года", — сказала Стефанишина.

Политик объяснила, что Украина де-факто внедрила очень много практик НАТО. Кроме того, украинская армия сейчас получает уникальный опыт боевых действий, которого нет у других военных союзников Альянса.

"Основные "морковки", интересные в условиях этой войны возможности мы могли бы получить теперь исключительно как член Альянса, на которого распространялась бы 5-я статья договора НАТО. Все остальное мы делаем, и это не требует на сегодняшний день привлечения высоких политиков или министров. Взаимодействие с НАТО происходит", — добавила чиновница.

Позиция России о невступлении Украины в НАТО

Ольга Стефинишина заявила, что не видит смысла обсуждать позицию России о невступлении Украины в НАТО. По ее словам, перспектива переговоров с Москвой пока далекая и неизвестно, будет ли этот вопрос предметом на будущих встречах украинской и российской делегаций.

"Если вы обратили внимание, что почти половину времени, как идет полномасштабная война, Россия не заявляет таких требований и таких дискуссий вообще не ведет", — Подчеркнула она.

Напомним, 25 августа в Пентагоне рассказали, что Украина в течение нескольких лет перейдет на стандарты НАТО. В Минобороны США не исключают, что какое-то время украинская армия еще может использовать советские образцы оружия, которые производятся в Украине.

Ранее, 21 августа СМИ сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц убеждал Путина, что Украина не вступит в НАТО в ближайшие 30 лет. По словам немецкого лидера, Путин не представлял существования Беларуси и Украины как отдельных стран и до вторжения хотел разделить фломастером карту Европы.