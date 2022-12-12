Удар по российским СМИ: в ЕС наложат санкции на друзей Путина

Новый пакет ограничений предусматривает заморозку активов и запрет на выдачу виз для семьи медиамагната Юрия Ковальчука. По данным американских СМИ, Ковальчук был одним из тех, кто убедил президента РФ в необходимости вторжения в Украину.

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ЕС включит в девятый пакет санкций ограничения против российского бизнесмена Юрия Ковальчука, его супруги Татьяны Ковальчук и еще трех членов его семьи. Санкции также коснутся "Национальной медиа группы", контролируемой Ковальчуком, сообщает издание EUobserver.

В издании отмечают, что Татьяна Ковальчук, является третьей самой богатой женщиной в РФ. Ее состояние оценивают в 600 миллионов долларов. Кроме того, жена российского медиамагната является одной из владельцев горнолыжного курорта, в котором праздновала свою свадьбу дочь Владимира Путина.

Среди телеканалов, принадлежащим Юрию Ковальчуку числятся "Первый канал", "РЕН ТВ", "Пятый канал", СТС, "Известия" и прочие известные медиа-площадки. В ЕС намерены ввести ограничения относительно АНО "ТВ-Новости" и Фонда стратегической культуры. Кроме того, Европейский союз собирается отозвать лицензии на вещание у каналов НТВ, НТВ-Мир, "Россия 1" и РЕН ТВ.

В источнике пишут, что упомянутые российские средства массовой информации занимаются оправданием военных действий на территории Украины. В ЕС обвиняют СМИ в "грубом искажении и манипулировании фактами".

Ранее в американском издании The Wall Street Journal упоминали о том, что Юрий Ковальчук в последние годы много общался с президентом РФ Владимиром Путиным. По мнению российского журналиста Михаила Зыгаря, Ковальчук повлиял на решение Путина вторгнутся в Украину.

Напомним, что Европейский союз может ввести санкции против членов семьи Рамзана Кадырова. Ограничения коснутся дочерей главы Чечни, а также его двоюродного брата.

Еще Фокус писал, что США ввели санкции против чиновников из администрации президента РФ и членов ЦИК РФ. Санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, и Дню прав человека.

Также мы сообщали, что Госдепартамент США ввел санкции против главы Окружного административного суда Киева Павла Вовка. Чиновника обвиняют в вымогательстве и взяточничестве, а также во вмешательстве в судебные и прочие процессы страны.