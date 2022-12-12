Удар по російських ЗМІ: у ЄС накладуть санкції на друзів Путіна

Новий пакет обмежень передбачає заморожування активів і заборону на видавання віз для сім'ї медіамагнату Юрія Ковальчука. За даними американських ЗМІ, Ковальчук був одним із тих, хто переконав президента РФ у необхідності вторгнення в Україну.

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ЄС додасть до дев'ятого пакету санкцій обмеження проти російського бізнесмена Юрія Ковальчука, його дружини Тетяни Ковальчук і ще трьох членів його родини. Санкції також торкнуться "Национальной медиа группы", яку контролює Ковальчук, повідомляє видання EUobserver.

У виданні зазначають, що Тетяна Ковальчук є третьою найбагатшою жінкою в РФ. Її статки оцінюють у 600 мільйонів доларів. Крім того, дружина російського медіамагната є одним із власників гірськолижного курорту, в якому святкувала своє весілля дочка Володимира Путіна.

Серед телеканалів, що належать Юрію Ковальчуку, числяться "Первый канал", "РЕН ТВ", "Пятый канал", СТС, "Известия" та інші відомі медіа-майданчики. У ЄС мають намір запровадити обмеження проти АНО "ТВ-Новости" та Фонду стратегічної культури. Крім того, Європейський Союз має намір відкликати ліцензії на мовлення в каналів НТВ, НТВ-Мир, "Россия 1" и РЕН ТВ.

У джерелі пишуть, що згадані російські засоби масової інформації виправдовують воєнні дії на території України. У ЄС звинувачують ЗМІ у "грубому спотворенні та маніпулюванні фактами".

Раніше в американському виданні The Wall Street Journal згадували про те, що Юрій Ковальчук останніми роками багато спілкувався з президентом РФ Володимиром Путіним. На думку російського журналіста Михайла Зигаря, Ковальчук вплинув на рішення Путіна вторгнутися в Україну.

Нагадаємо, що Європейський союз може запровадити санкції проти членів родини Рамзана Кадирова. Обмеження стосуватимуться дочок глави Чечні, а також його двоюрідного брата.

Ще Фокус писав, що США запровадили санкції проти чиновників з адміністрації президента РФ та членів ЦВК РФ. Санкції приурочені до Міжнародного дня боротьби з корупцією, що відзначається 9 грудня, та Дня прав людини.

Також ми повідомляли, що Держдепартамент США запровадив санкції проти голови Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка. Чиновника звинувачують у вимаганні та хабарництві, а також у втручанні у судові та інші процеси країни.