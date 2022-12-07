Євросоюз хоче запровадити санкції проти дочок Кадирова та його двоюрідного брата, — ЗМІ

Журналісти пишуть, що загалом у підсанкційному списку перебувають 136 осіб, серед яких російські чиновники, які причетні до депортації дітей з України.

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Європейський союз збирається запровадити санкції проти сім'ї глави Чечні Рамзана Кадирова. Йдеться про двох його дочок, а також двоюрідного брата. Про це пише німецьке видання BILD.

Повідомляється, що рішення про подальші санкції буде ухвалено сьогодні у Брюсселі.

Журналісти зазначили, що Рамзан Кадиров один із найрадикальніших прихильників війни Росії проти України.

Окрім родичів Кадирова під нові санкції ЄС потраплять 20 депутатів Держдуми РФ, 22 члени Ради Федерації та три віцепрем'єри, відповідальні за крадіжку зерна в Україні. Також обмеження вводять проти десяти російських суддів і семи чиновників та російських губернаторів, причетних до депортації дітей з України, а також 31 офіцера, які відповідають за ракетний обстріл українських об'єктів та інфраструктури.

Повідомляється, що згідно з рішенням ЄС, згаданим особам заблокують рахунки, а також заборонять в'їзд на територію країн Європейського Союзу.

Діти Рамзана Кадирова

У глави Чечні Рамзана Кадирова 11 дітей: чотири сини (Ахмад, Зелімхан, Адам та Абдуллах) та сім дочок (Айшат, Хадіжат, Каріна, Хеді, Табарик, Ашура, Ейшат). 23-річна Айшат була призначена батьком міністринею культури Чечні, а Хадіжат отримала посаду начальниці департаменту дошкільної освіти у місті Грозний. Обом у 2020 році був заборонений в'їзд на територію США.

Раніше Фокус писав, що Рамзан Кадиров нагородив орденом Кадирова свою дочку Хадіжат Кадирову. 22-річна донька голови Чечні очолює у Грозному департамент дошкільної освіти мерії. Кадирова отримала вищу республіканську відзнаку як "талановитий управлінець".

Ще нагадаємо, що Кадиров присоромив Папу Римського й обізвав його "жертвою пропаганди". Глава Чечні відреагував на слова понтифіка про жорстокість чеченських бойовиків в Україні. За його словами, про це можуть розповісти українські військові, котрі побували в полоні у чеченців.