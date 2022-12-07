Евросоюз хочет ввести санкции против дочерей Кадырова и его двоюродного брата, — СМИ

Журналисты пишут, что всего в подсанкционном списке находятся 136 человек, среди которых российские чиновники, причастные к депортации детей из Украины.

Related video

Европейский союз собирается ввести санкции против семьи главы Чечни Рамзана Кадырова. Речь идет о двух его дочерях, а также двоюродном брате. Об этом пишет немецкое издание BILD.

Сообщается, что решение о дальнейших санкциях будет принято сегодня в Брюсселе.

Журналисты отметили, что Рамзан Кадыров один из самых радикальных сторонников войны России против Украины.

Кроме родственников Кадырова под новые санкции ЕС попадут 20 депутатов Госдумы РФ, 22 члена Совета Федерации и три вице-премьера, ответственные за кражу зерна в Украине. Также ограничения вводят против десяти российских судей и семи чиновников и российских губернаторов, причастных к депортации детей из Украины, а также 31 офицера, отвечающих за ракетные обстрелы украинских объектов и инфраструктуры.

Сообщается, что согласно решению ЕС, упомянутым лицам заблокируют счета, а также запретят въезд на территорию стран Европейского союза.

Дети Рамзана Кадырова

У главы Чечни Рамзана Кадырова 11 детей: четыре сына (Ахмат, Зелимхан, Адам и Абдуллах) и семь дочерей (Айшат, Хадижат, Карина, Хеди, Табарик, Ашура, Эйшат). 23-летняя Айшат была назначена отцом министром культуры Чечни, а Хадижат получила должность начальника департамента дошкольного образования в городе Грозный. Обеим в 2020-м году был запрещен въезд на территорию США.

Ранее Фокус писал, что Рамзан Кадыров наградил орденом Кадырова свою дочь Хадижат Кадырову. 22-летняя дочь главы Чечни возглавляет в Грозном департамент дошкольного образования мэрии. Кадырова получила высший республиканский знак отличия как "талантливый управленец".

Еще напомним, что Кадыров пристыдил Папу Римского и обозвал его "жертвой пропаганды". Глава Чечни отреагировал на слова понтифика о жестокости чеченских боевиков в Украине. По его словам, об этом могут рассказать украинские военные, побывавшие в плену у чеченцев.