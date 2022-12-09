США ввели санкції проти чиновників з адміністрації президента РФ та членів ЦВК РФ

У списку опинилися особи та організації з дев'яти країн: Білорусі, Ліберії, Гватемали, РФ, М'янми, Ірану та ін. Обмеження поширюються на представників Кремля Олега Нестерова, Євгенія Кіма та Еллу Памфілову.

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У п'ятницю, 9 грудня, Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів запровадило санкції щодо 40 фізичних та юридичних осіб, залучених до корупційної діяльності. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Зазначається, що санкції приурочені до Міжнародного дня боротьби з корупцією, що відзначається 9 грудня, та Дня прав людини (10 грудня). Йдеться про осіб та організації з дев'яти країн, зокрема Білорусі, Ліберії, Гватемали, РФ, М'янми, Ірану та Балканського регіону.

Список санкційних осіб поповнив низку кремлівських чиновників та учасників терористичної організації "ДНР".

Зокрема, чотири особи, які мають відношення до "фільтрацій" громадян України на окупованих РФ частинах України.

Під санкції також потрапили співробітники адміністрації президента РФ — Олег Нестеров, Євгеній Кім, а також росіянка Марина Середа, яка співпрацювала з так званим "МВС ДНР".

Санкції застосовані до громадян РФ Очур-Суги Монгуша та Людмили Зайцевої, причетних до порушень прав громадян України.

До того ж, нові американські санкції застосовані до російського Центрвиборчкому, який проводив так звані "референдуми" в окупованих регіонах України. Обмеження діють стосовно главі ЦВК РФ Еллі Памфілової та 14 іншим її представникам.

Уточнимо, що щодо Памфілової та деяких інших співробітників російської ЦВК вже діють санкції Великобританії та ЄС.

Нагадаємо, що США запровадили новий пакет санкцій щодо російських технологічних компаній. У чорному списку опинилося підприємство "Роселектроніка", Kraftway, "Міландр" та ін.

Раніше Фокус повідомляв, що Туреччина відмовилася купувати російську нафту, побоюючись можливих санкцій. Один із основних нафтопереробних заводів Туреччини минулого місяця значно скоротив обсяг закупівель нафти марки Urals. А вже в грудні закупівлі зовсім зупинилися.