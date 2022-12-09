США ввели санкции против чиновников из администрации президента РФ и членов ЦИК РФ

В списке оказались лица и организации из девяти стран: Беларуси, Либерии, Гватемалы, РФ, Мьянмы, Ирана и др. Ограничения распространяются на представителей Кремля Олега Нестерова, Евгения Кима и Эллу Памфилову.

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В пятницу, 9 декабря, Управление по контролю за иностранными активами Министерства финансов Соединенных Штатов ввело санкции в отношении 40 физических и юридических лиц, вовлеченных в коррупционную деятельность. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что санкции приурочены к Международному дню борьбы с коррупцией, который отмечается 9 декабря, и Дню прав человека (10 декабря). Речь идет о лицах и организациях из девяти стран, в частности, Беларуси, Либерии, Гватемалы, РФ, Мьянмы, Ирана и Балканского региона.

Список санкционных лиц пополнил ряд кремлевских чиновников и участников террористической организации "ДНР".

В частности, четыре человека, имеющих отношение к "фильтрациям" граждан Украины на оккупированных РФ частях Украины.

Под санкции также попали сотрудники администрации президента РФ — Олег Нестеров, Евгения Ким, а также россиянка Марина Середа, сотрудничавшая с так называемым "МВД ДНР".

Санкции применены к гражданам РФ Очур-Суге Монгушу и Людмиле Зайцевой, причастным к нарушениям прав граждан Украины.

Ко всему прочему, новые американские санкции применены к российскому Центризбиркому, который проводил так называемые "референдумы" в оккупированных регионах Украины. Ограничения действуют применительно к главе ЦИК РФ Элле Памфиловой и 14 другим ее представителям.

Уточним, что в отношении Памфиловой и некоторых других сотрудников российского ЦИК уже действуют санкции Великобритании и ЕС.

Напомним, что США ввели новый пакет санкций в отношении российских технологических компаний. В черном списке оказалось предприятие "Росэлектроника", Kraftway, "Миландр" и пр.

Ранее Фокус сообщал, что Турция отказалась покупать российскую нефть, опасаясь возможных санкций. Один из основных нефтеперерабатывающих заводов Турции в прошлом месяце значительно сократил объем закупок нефти марки Urals. А уже в декабре закупки и вовсе остановились.