"Маємо готуватися": Боррель заявив про можливий вступ до ЄС 10 нових країн

Глава зовнішньополітичного відомства ЄС зазначив, що війна в Україні стала одним зі стимулів для прискореного розширення Євросоюзу.

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Верховний представник Європейського Союзу із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель підтримав ідею про встановлення орієнтовних термінів вступу нових держав. Про це він сказав на пресконференції в Толедо 31 серпня, повідомляє "Європейська правда".

За словами глави зовнішньополітичного відомства ЄС, війна в Україні стала одним із каталізаторів прискорення розширення Євросоюзу.

"Україна має стати членом ЄС, Західні Балкани — теж, і швидко", — сказав Боррель.

Жозеп Боррель заявив, що Євросоюзу варто бути готовим до того, що до його складу можуть увійти десять нових держав. При цьому він не уточнив, про які саме країни йдеться.

"Ми теж повинні готуватися до розширення, яке може призвести до появи десяти нових членів", — цитують журналісти Борреля.

Іспанський політик також підкреслив, що приєднатися до Євросоюзу можуть тільки ті кандидати, які виконали відповідні вимоги.

Нагадаємо, що в інтерв'ю від 19 серпня Жозеп Боррель порівняв Росію із заправною станцією, у власника якої є атомна бомба. Він зазначив, що Китай має вплив на геополітичній арені, на відміну від РФ, у якої слабша економіка.

Раніше, 5 липня, Жозеп Боррель також виділив три основні уроки, які має засвоїти Євросоюз за підсумком заколоту в Росії. Політик вказав на те, що практично ніякі сили активно не перешкоджали "вагнерівцям", що показує глибину розбіжностей у РФ.

Ми також повідомляли, що 22 травня, Жозеп Боррель підтримав розширення ЄС і порадив українцям скористатися "унікальною можливістю". За його словами, Україна прогресує і повинна продовжувати слідувати цим шляхом у тому ж темпі.