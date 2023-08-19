"Економічний карлик": Росія не є реальним геополітичним гравцем, — Боррель

На думку європейського політика, Володимир Путін помилявся майже в усьому, а РФ зараз нагадує заправну станцію, у власника якої є атомна бомба.

Related video

Китай має вплив на геополітичній арені, на відміну від Російської Федерації, у якої слабша економіка. Про це сказав верховний представник Європейського Союзу із зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель в інтерв'ю El Pais 19 серпня.

"Китай не Росія. Китай — справжній геополітичний гравець, а Росія — економічний карлик, вона як заправна станція, у власника якої є атомна бомба", — сказав Жозеп Боррель.

Іспанський політик також заявив, що з військового погляду Росія зазнала поразки, оскільки спочатку Володимир Путін мав намір провести в Україні бліцкриг, а через 18 місяців російські війська стали в оборону.

За словами Борреля, російський президент помилявся майже в усьому. Він зазначив, що Європа змогла звести майже до нуля споживання російського газу, а після заколоту Пригожина стало зрозуміло, що у Путіна немає монополії на застосування сили в країні.

"Путін збирається пожертвувати своїм народом і своєю армією заради свого особистого і політичного виживання, і саме тому так важко вести мирні переговори", — сказав Боррель.

Політик також зазначив, що військові злочини ЗС РФ в Україні за масштабом можна порівняти тільки зі злочинами Другої світової війни. Він підкреслив, що один тільки Маріуполь "кілька разів як Герніка".

Нагадаємо, що за даними ЗМІ від 19 серпня, темпи контрнаступу ЗСУ дають привід чиновникам США визнати правоту глави Об'єднаного комітету начальників штабів США генерала Марка Міллі, який говорив про необхідність переговорів між Москвою і Києвом у зимовий період.

Ми також повідомляли, що 19 серпня президент США Джо Байден назвав аргументацію президента РФ Володимира Путіна щодо причин війни проти України "сміховинною". Він також заявив, що Росія вже програла.