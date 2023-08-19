"Це неможливо": Байден висміяв Путіна і заявив, що Росія вже програла війну, — CNN

За словами американського лідера, Росія вже програла. Вона не може досягти своєї первісної мети, про яку заявила на початку вторгнення в Україну.

Related video

Президент США Джо Байден аргументація президента РФ Володимира Путіна щодо причин війни проти України є "сміхотворною". Про це пише видання CNN.

За словами журналістів, Байден зателефонував японському прем'єр-міністру Фуміо Кісіді, щоб похвалити його країну за реакцію на вторгнення РФ в Україну.

"Якби ми зупинилися, яку заяву це послало б Китаю щодо Тайваню? Який сигнал це послало б усьому світу?" — зазначив Байден.

Видання пише, що Байден заявив, що йому не потрібно було ні в чому переконувати японського політика, оскільки той згоден із тим, що Україні ніжно допомагати. З тієї причини, що наслідки російського вторгнення поширюються далеко за межі зони бойових дій.

"Росія вже програла. Вона не може досягти своєї первісної мети, про яку вона заявила. Це неможливо... Керівництво Японії з першого дня було налаштоване дати зрозуміти, що наслідки війни виходять далеко за межі Європи", — сказав він.

За словами Байдена, агресія РФ — це не тільки проблема для Європи. Це прецедент, який зафіксовано вперше з кінця Другої світової війни.

Нагадаємо, що 18 серпня в Білому домі заявили, що Байден має намір зустрітися з Кім Чен Ином без попередніх умов. Як зазначили в адміністрації президента США, Вашингтон на зустрічі планує обговорити питання безпеки та денуклеаризацію Корейського півострова, але Пхеньян поки що не відповів на пропозицію.

Також 12 серпня повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський обійшов Байдена в американському рейтингу популярності. Український лідер набрав 57% підтримки серед громадян США, але 29% висловилися про нього негативно. При цьому, конкуренти на виборах президента Байден і Трамп набрали однаковий рівень підтримки.