Попереду лише принц: Зеленський обійшов Байдена в американському рейтингу популярності

Український лідер набрав 57% підтримки серед громадян США, але 29% висловилися про нього негативно. При цьому, конкуренти на виборах президента Байден і Трамп набрали однаковий рівень підтримки.

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Президент України Володимир Зеленський увійшов у топ уподобань громадян Сполучених Штатів Америки, за якими вони стежать. Обійшла главу держави лише одна людина. Про це йдеться в опитуванні соціологічної компанії Gallup від 9 серпня.

Найпопулярнішим у американців став претендент на королівський престол у Великій Британії — принц Вільям. Він набрав 59% підтримки і лише 22% негативної реакції.

На другому місці український президент Володимир Зеленський, якого підтримують уже 57% опитаних громадян, а от 29% оцінюють його негативно. При цьому, як зазначили представники Gallup, якщо у британського принца підтримка однакова як серед демократів, так і серед республіканців, то Володимира Зеленського більше підтримують представники Демократичної, ніж Республіканської партії. Різниця практично в три рази.

Ці дві фігури єдині учасники опитування, яким вдалося надоїтися рівня схвалення понад 50%.

На третьому місці розташувалася перша леді США Джилл Байден — 49% підтримки і 39% — негативна реакція. Далі король Великої Британії Чарльз III — 46% проти 37%.

А ось конкуренти на майбутніх виборах президента Джо Байден і Дональд Трамп мають однаковий рейтинг схвалення серед американців — 41%, але більша частина учасників опитування все ж таки налаштована негативно проти них — 57% і 55% відповідно.

Найнепопулярнішим у рейтингу виявився президент Російської Федерації Володимир Путін, дії якого позитивно оцінює лише 5% громадян. Ще 90% налаштовані негативно проти нього. Це найнижчий показник для глави Кремля з 2002 року, коли й почали проводити опитування.

Американці склали новий рейтинг схвалення публічних особистостей Фото: Gallup

Нагадаємо, 3 травня повідомлялося, що Україна піднялася на 27 позицій, а РФ продовжує падати в рейтингу свободи преси у світі. В організації "Репортери без кордонів" зазначили, що незважаючи на війну, Україна продовжує боротьбу з кремлівською пропагандою, чого не скажеш про Російську Федерацію.