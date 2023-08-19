"Это невозможно": Байден высмеял Путина и заявил, что Россия уже проиграла войну, — CNN

По словам американского лидера, Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой заявила в начале вторжения в Украину.

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Президент США Джо Байден аргументация президента РФ Владимира Путина по поводу причин войны против Украины "смехотворна". Об этом пишет издание CNN.

По словам журналистов, Байден позвонил японскому премьер-министру Фумио Кисиде, чтобы похвалить его страну за реакцию на вторжение РФ в Украину.

"Если бы мы остановились, какое заявление это послало бы Китаю в отношении Тайваня? Какой сигнал это послало бы всему миру?" — отметил Байден.

Издание пишет, что Байден заявил, что ему не нужно было ни в чем убеждать японского политика, так как тот согласен с тем, что Украине нежно помогать. По той причине, что последствия российского вторжения распространяются далеко за пределы зоны боевых действий.

"Россия уже проиграла. Она не может достичь своей первоначальной цели, о которой она заявила. Это невозможно… Руководство Японии с самого первого дня было настроено дать понять, что последствия войны выходят далеко за пределы Европы", — сказал он.

По словам Байдена, агрессия РФ – это не только проблема для Европы. Это прецедент, который зафиксирован впервые с конца Второй мировой войны.

Напомним, что 18 августа в Белом доме заявили, что Байден намерен встретиться с Ким Чен Ыном без предварительных условий. Как отметили в администрации президента США, Вашингтон на встрече планирует обсудить вопросы безопасности и денуклеаризацию Корейского полуострова, но Пхеньян пока не ответил на предложение.

Также 12 августа сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский обошел Байдена в американском рейтинге популярности. Украинский лидер набрал 57% поддержки среди граждан США, но 29% высказались о нем негативно. При этом, конкуренты на выборах президента Байден и Трамп набрали одинаковый уровень поддержки.