"Должны готовиться": Боррель заявил о возможном вступлении в ЕС 10 новых стран

Глава внешнеполитического ведомства ЕС отметил, что война в Украине стала одним из стимулов для ускоренного расширения Евросоюза.

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Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель поддержал идею об установке ориентировочных сроков вступления новых государств. Об этом он сказал на пресс-конференции в Толедо 31 августа, сообщает "Европейская правда".

По словам главы внешнеполитического ведомства ЕС, война в Украине стала одним из катализаторов ускорения расширения Евросоюза.

"Украина должна стать членом ЕС, Западные Балканы – тоже, и быстро", — сказал Боррель.

Жозеп Боррель заявил, что Евросоюзу стоит быть готовым к тому, что в его состав могут войти десять новых государств. При этом он не уточнил, о каких именно странах идет речь.

"Мы тоже должны готовиться к расширению, которое может привести к появлению десяти новых членов", — цитируют журналисты Борреля.

Испанский политик также подчеркнул, что присоединиться к Евросоюзу могут только те кандидаты, которые выполнили соответствующие требования.

Напомним, что в интервью от 19 августа Жозеп Боррель сравнил Россию с заправочной станцией, у владельца которой есть атомная бомба. Он отметил, что Китай имеет влияние на геополитической арене, в отличие от РФ, у которой более слабая экономика.

Ранее, 5 июля, Жозеп Боррель также выделил три основных урока, которые должен усвоить Евросоюз по итогу мятежа в России. Политик указал на то, что практически никакие силы активно не препятствовали "вагнеровцам", что показывает глубину разногласий в РФ.

Мы также сообщали, что 22 мая, Жозеп Боррель поддержал расширение ЕС и посоветовал украинцам воспользоваться "уникальной возможностью". По его словам, Украина прогрессирует и должна продолжать следовать этому пути в том же темпе.