Итоги мятежа Пригожина: Боррель назвал три главных урока, которые извлек Евросоюз

Как отмечает верховный представитель ЕС по внешней политике, во время мятежа практически никакие силы активно не препятствовали "вагнеровцам", что показывает глубину разногласий в РФ.

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Европейский союз должен извлечь уроки из попытки Евгения Пригожина совершить военный переворот в Российской Федерации. Об этом написал верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своем блоге на сайте Европейской службы внешних действий 4 июля.

Европейский политик назвал военный мятеж в РФ "экстраординарными событиями" и выделил три основных урока, которые должен усвоить Евросоюз по итогу мятежа.

Режим Владимира Путина ослаб

Как отмечает Жозеп Боррель, во время мятежа практически никакие силы активно не противодействовали захвату здания штаба, что показывает глубину разногласий между российскими военными.

Боррель считает, что факт противостояния "вагнеровцев" и солдат регулярной армии России иллюстрирует "степень патологии" и глубокий кризис, в котором сейчас находится РФ.

"Путин создал монстра, и теперь монстр укусил его", — написал Жозеп Боррель.

Владимир Путин потерял авторитет

По мнению европейского политика, Владимир Путин понес серьезную потерю власти, что несет последствия для его будущего. Он отмечет, что, пытаясь снова консолидировать свою власть, российский президент подавляет СМИ и проводит "чистки" в ряде ведомств.

"Отказ президента Казахстана поддержать Владимира Путина во время этих событий также свидетельствует о дальнейшем ослаблении влияния России среди его соседей", — отметил Боррель.

Режим в Беларуси сохраняется только за счет поддержки РФ

Жозеп Боррель указал на то, что любой вызов власти Владимира Путина, скорее всего, приведет к утрате положения Александра Лукашенко.

"Официально Лукашенко сыграл заметную роль в сдерживании мятежа Пригожина. Его режим, который отвергается подавляющим большинством белорусов, может держаться только благодаря поддержке России", — заявил Боррель.

Напомним, что 3 июля бывший посол США в России Майкл Макфол заявил, что президент РФ Владимир Путин не сможет оправиться после военного мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина. Его власть подорвана, а репутация как непобедимого лидера сильно пострадала.

Мы также писали о том, что согласно заявлению Владимира Зеленского от 3 июля, Россия сталкивается с трудностями, связанными с утратой президентом Владимиром Путиным контроля над собственными гражданами, что стало очевидно в свете слабой реакции на возникшее восстание ЧВК "Вагнер".