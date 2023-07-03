"Власть разрушается": Зеленский назвал Путина слабым из-за восстания "вагнеровцев"

По словам президента Украины, Владимир Путин недавно столкнулся с одной из самых серьезных угроз своей политической власти за последние два десятилетия.

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Государство-агрессор Россия сталкивается с трудностями, связанными с утратой президентом Владимиром Путиным контроля над собственными гражданами, что недавно стало очевидно в свете слабой реакции на возникшее восстание ЧВК "Вагнер". Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью CNN в понедельник, 3 июля.

По словам Зеленского, Владимир Путин недавно столкнулся с одной из самых серьезных угроз своей политической власти за последние два десятилетия. Пригожин, руководитель военизированной группировки ЧВК "Вагнер", возглавил кратковременное восстание, которое привело к захвату военных объектов в двух российских городах и почти достигло Москвы.

"Мы видим реакцию Путина. Это слабость. Во-первых, мы видим, что он не все контролирует. Продвижение "Вагнера" вглубь России и захват определенных регионов показывает, насколько легко это сделать. Путин не контролирует ситуацию в регионах. Вся та вертикаль власти , которую у него было, просто разрушается", – подчеркнул Зеленский.

По данным украинской разведки, половина населения России якобы поддерживает восстание членов ЧВК "Вагнер". Президент Зеленский утверждает, что Кремль обладает информацией об этом.

Напомним, что 29 июня социальный опрос показал, что Евгения Пригожина, который поднял вооруженный мятеж против властей РФ, до сих пор поддерживает почти треть россиян (29%). Эти показатели хоть и снизились почти вдвое всего за неделю, но нулевыми точно не стали.

А в марте "Левада-Центр" выяснил, что в России начал снижаться уровень поддержки полномасштабной войны в Украине. Продолжение боевых действий поддерживали в основном мужчины-пенсионеры. Основная масса россиян все же испытывала "гордость" за страну и лишь 5% — стыд из-за действий ВС РФ.