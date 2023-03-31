Настроены на переговоры: в России падает уровень поддержки войны в Украине, – "Левада-центр"

Продолжение боевых действий поддерживают в основном мужчины-пенсионеры. Основная масса россиян все же испытывает "гордость" за страну и лишь 5% — стыд из-за действий ВС РФ.

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В России начал снижаться уровень поддержки полномасштабной войны в Украине. Об этом свидетельствуют данные мартовского социологического опроса российского "Левада-центра".

Однако в целом уровень поддержки войны высокий, особенно среди людей старшего поколения. Примерно половина опрошенных — за переход к мирным переговорам и столько же — за продолжение боевых действий.

Данные "Левада-центра" показали, что 41% респондентов поддерживают действия российских войск в Украине. В феврале 2023-го и 2022 года поддержка была на уровне 48%. Против войны — 20% опрошенных, а в феврале их было 17%.

Войну в Украине поддерживают те, кто постоянно смотрит телевизор

Больше других военные действия ВС РФ в Украине поддерживают те, кто постоянно смотрит российское телевидение (таких 79%) и одобряющие политику президента РФ Владимира Путина (81%).

Интересно, что большую войну поддерживают в основном люди пенсионного возраста — старше 55 лет (79% женщин и 77% мужчин). Основной процент несогласных — те, кому не нравится работа Путина (26%), молодежь — 58% среди респондентов 18–24 лет и не доверяющие никаким источникам новостей (62%).

Наблюдаются и различия в ответах по половому признаку — мужчины на 10% больше сторонники войны (46% против 36%). Примечательно, что активная поддержка боев характерна для провинции (43% в селах), в Москве только 36% одобряют действия Путина.

Мирные переговоры поддерживают чуть больше, чем продолжение войны — 48% против 42% респондентов за март. С конца февраля не наблюдается значительных изменений.

Мирные переговоры с Украиной поддерживают 48% респондентов

Идею мирного решения конфликта поддержали молодые люди, женщины и настроенные против действующей власти.

Большинство россиян, участвующих в соцопросе (43%), испытывают "гордость за Россию" из-за войны в Украине. Еще 35% ощущают тревогу, страх и ужас и по 10% — гнев, возмущение и шок. Лишь 5% россиян чувствуют стыд за свою страну.

Большинство россиян испытывают "гордость" за страну

Снизилось и число россиян, которые боятся объявления всеобщей мобилизации. Прошлой осенью таких было 65%, а в марте – уже 57%. Не боятся объявления всеобщей мобилизации 39% (против 31% в октябре 2022 года).

Общероссийский опрос "Левада-центра" проводили 23 — 29 марта по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения. Всего опросили 1633 человека в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах России. Исследование проводили в домах респондентов методом личного интервью.

Напомним, что в Украине более половины верят в скорый развал России. На такие настроения повлияли взрывы и "задержание" диверсантов из "Российского добровольческого корпуса" в Брянской области.

Западные аналитики уверены в неизбежном поражении Путина и его военных в Украине. Эксперты допускают распад РФ на новые государства, как это было с СССР в 1991 году.