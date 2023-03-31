Налаштовані на переговори: у Росії знижується рівень підтримки війни в Україні, — "Левада-центр"

Продовження бойових дій підтримують переважно чоловіки-пенсіонери. Основна маса росіян усе ж таки відчуває "гордість" за країну, і лише 5% — сором через дії ЗС РФ.

Related video

У Росії знижується рівень підтримки повномасштабної війни в Україні. Про це свідчать дані березневого соціологічного опитування російського "Левада-центру".

Загальний рівень підтримки війни високий, особливо серед людей старшого покоління. Приблизно половина опитаних — за перехід до мирних перемовин, і стільки ж — за продовження бойових дій.

Дані "Левада-Центру" показали, що 41% респондентів підтримує дії російських військ в Україні. У лютому 2023-го та у 2022 році підтримка була на рівні 48%. Проти війни — 20% опитаних, а в лютому їх було 17%.

Війну в Україні підтримують ті, хто постійно дивиться телевізор

Більше за всіх воєнні дії ЗС РФ в Україні підтримують ті, хто постійно дивиться російське телебачення (таких 79%) і прихильники політики президента РФ Володимира Путіна (81%).

Цікаво, що велику війну підтримують здебільшого люди пенсійного віку — старші за 55 років (79% жінок і 77% чоловіків). Основний відсоток незгодних — ті, кому не подобається робота Путіна (26%), молодь — 58% серед респондентів 18–24 років і ті, хто не довіряє жодним джерелам новин (62%).

Спостерігаються й відмінності у відповідях за статевою ознакою — чоловіки на 10% більше підтримують війну (46% проти 36%). Примітно, що активна підтримка боїв характерна для провінції (43% у селах), у Москві лише 36% схвалюють дії Путіна.

Мирні переговори підтримують трохи більше, ніж продовження війни — 48% проти 42% респондентів у березні. З кінця лютого значних змін не спостерігається.

Мирні перемовини з Україною підтримують 48% респондентів

Ідею мирного вирішення конфлікту підтримала молодь, жінки та налаштовані проти чинної влади.

Більшість росіян, які беруть участь у соцопитуванні (43%), відчувають "гордість за Росію" через війну в Україні. Ще 35% відчувають тривогу, страх і жах, і по 10% — гнів, обурення та шок. Лише 5% росіян відчувають сором за свою країну.

Більшість росіян відчувають "гордість" за країну

Зменшилася й кількість росіян, які бояться оголошення загальної мобілізації. Минулої осені таких було 65%, а в березні — вже 57%. Не бояться оголошення загальної мобілізації 39% (проти 31% в жовтні 2022 року).

Загальноросійське опитування "Левада-центру" проводили 23–29 березня за репрезентативною всеросійською вибіркою міського та сільського населення. Усього опитали 1633 особи віком від 18 років і старше в 137 населених пунктах, 50 суб'єктах Росії. Дослідження проводили в домівках респондентів методом інтерв'ю.

Нагадаємо, що в Україні більш ніж половина вірять у швидкий розвал Росії. На такі настрої вплинули вибухи та "затримання" диверсантів із "Російського добровольчого корпусу" в Брянській області.

Західні аналітики впевнені в неминучій поразці Путіна та його військових в Україні. Експерти допускають розпад РФ на нові держави, як це було із СРСР 1991 року.