Не замерзнути до весни: чи вистачить українцям газу на весь опалювальний сезон

За словами директора енергетичних програм Центру Разумкова Володимира Омельченка, можливо, "Нафтогазу" доведеться закупити додатково 500-700 млн кубічних метрів газу, щоб забезпечити всіх споживачів теплом до кінця зимового періоду.

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Запаси природного газу в українських сховищах поступово знижуються, проте "блакитного палива" вистачить для того, щоб спокійно пройти залишок зими. Про це йдеться в новій статті Фокусу "Газ для українців буде дешевшим? Що з ціною палива і його запасами в Україні".

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Так, експерти кажуть, що під час сильних морозів потреби в газі завжди зростають, що позначається на активному "виборі" газу з підземних сховищ.

"Загалом середній рівень запасів на сьогодні приблизно такий, яким він був три-чотири роки тому", — розповів директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко.

Експерт пояснив, що, можливо, "Нафтогазу", для того, щоб забезпечити газом усіх споживачів до кінця опалювального сезону 2023/2024, доведеться вийти на ринок і закупити додаткові обсяги палива. Йдеться про купівлю 500-700 млн кубічних метрів газу.

Зазначимо, що Україна торік досить добре підготувалася до опалювального сезону, і станом на початок грудня 2023 року запаси газу в підземних сховищах, включно з газом іноземних трейдерів, перевищували рівень у 15 мільярдів кубічних метрів. З них майже 11 мільярдів кубометрів газу в ПСГ належить "Нафтогазу" та іншим державним компаніям.

Видобуток газу: що відбувалося у 2023 році

Успішно підготуватися до зимового періоду Україні допомогло й те, що за підсумками 2023 року в країні було видобуто понад 1 мільярд кубометрів газу. Як зазначили в "Нафтогазі", це найкращий результат річного видобутку з нових свердловин із 2002-го. Найпотужніша свердловина, дебіт якої становив 580 тисяч кубометрів газу на добу, запрацювала у квітні.

"Збільшити видобуток із нових свердловин вдалося завдяки застосуванню нових технічних можливостей на старих виснажених родовищах, пласти яких раніше були недосяжні, модернізації інфраструктури", — наголосили у пресслужбі компанії.

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Нагадаємо, експерти говорять про багатомільярдні борги в енергетичному секторі. Так, директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко розповів, що найбільші борги на сьогодні в газовому секторі, — вони становлять понад 200 мільярдів гривень, зокрема 80 мільярдів накопичилися за останні два роки.

Також Фокус розповідав, скільки українці платитимуть за світло і воду у 2024 році.