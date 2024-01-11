Не замерзнуть до весны: хватит ли украинцам газа на весь отопительный сезон

По словам директора энергетических программ Центра Разумкова Владимира Омельченка, возможно, "Нафтогазу" придется закупить дополнительно 500–700 млн кубических метров газа, чтобы обеспечить всех потребителей теплом до конца зимнего периода.

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Запасы природного газа в украинских хранилищах постепенно снижаются, однако "голубого топлива" хватит для того, чтобы спокойно пройти остаток зимы. Об этом говорится в новой статье Фокуса "Газ для украинцев будет дешевле? Что с ценой топлива и его запасами в Украине".

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Так, эксперты говорят, что во время сильных морозов потребности в газе всегда растут, что сказывается на активном "выборе" газа из подземных хранилищ.

"В целом средний уровень запасов на сегодня примерно такой, каким он был три–четыре года назад", — рассказал директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко.

Эксперт объяснил, что, возможно, "Нафтогазу", для того, чтобы обеспечить газом всех потребителей до конца отопительного сезона 2023/2024, придется выйти на рынок и закупить дополнительные объемы топлива. Речь идет о покупке 500–700 млн кубических метров газа.

Отметим, что Украина в прошлом году достаточно хорошо подготовилась к отопительному сезону, и по состоянию на начало декабря 2023 года запасы газа в подземных хранилищах, включая газ иностранных трейдеров, превышали уровень в 15 миллиардов кубических метров. Из них почти 11 миллиардов кубометров газа в ПХГ принадлежит "Нафтогазу" и другим государственным компаниям.

Добыча газа: что происходило в 2023 году

Успешно подготовиться к зимнему периоду Украине помогло и то, что по итогам 2023 года в стране было добыто более 1 миллиарда кубометров газа. Как отметили в "Нафтогазе", это лучший результат годовой добычи из новых скважин с 2002-го. Самая мощная скважина, дебит которой составил 580 тысяч кубометров газа в сутки, заработала в апреле.

"Увеличить добычу из новых скважин удалось благодаря применению новых технических возможностей на старых истощенных месторождениях, пласты которых ранее были недостижимы, модернизации инфраструктуры", — подчеркнули в пресс-службе компании.

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Напомним, эксперты говорят о многомиллиардных долгах в энергетическом секторе. Так, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал, что самые большие долги на сегодня в газовом секторе, — они составляют более 200 миллиардов гривен, в том числе 80 миллиардов накопились за последние два года.

Также Фокус рассказывал, сколько украинцы будут платить за свет и воду в 2024 году.