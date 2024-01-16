В Україні повернули відключення за несплату комунальних послуг: як дізнатися, чи в зоні ризику (відео)

Очільник Держенергонагляду Руслан Слободян рекомендує споживачам з будь-яких питань звертатися до кол-центру компанії-постачальника житлово-комунальних послуг.

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Кабінет Міністрів України скасував заборону на припинення житлово-комунальних послуг, нарахування штрафів та пені, а також на стягнення заборгованості населення за житлово-комунальні послуги. Про це йдеться в оприлюдненій на Урядовому порталі постанові Кабміну від 29 грудня 2023 року № 1405. Що означає впровадження цього рішення уряду та як дізнатися, чи потрапляє боржник комуналки під відключення, пояснив 16 січня в ефірі телемарафону "Єдині новини" голова Держенергонагляду Руслан Слободян.

За його словами, найпростіший спосіб — зателефонувати до кол-центру компанії-постачальника, що обслуговує споживача.

"Я можу порекомендувати простий спосіб, як це перевірити, аби не потрібно було шукати десь цей вичерпний перелік, оскільки він може змінюватися у певних межах", — розповів Слободян.

Він пояснив, що у кожного постачальника будь-якої комунальної послуги є кол-центр, куди споживач може зателефонувати і з’ясувати всі питання. Зокрема, як свідчить голова Держенергонагляду, це стосується визначення регіону, який виключено з переліку тих територій, де скасовано мораторій на відключення комунальних послуг.

"Мораторій продовжуватиме діяти лише на прифронтових територіях і там, де тривають бойові дії. Хоча напевно споживачі, які перебувають у таких районах, дійсно розуміють це", — запевняє Слободян.

Що стало причиною ухвалення постанови № 1405

Голова Держенергонагляду пояснив, чому наприкінці 2023 року було ухвалено рішення про скасування мораторію на стягнення заборгованості за житлово-комунальні послуги у судовому порядку і загалом відключення від комунальних послуг боржників, які мають чималі борги.

"Насправді відміна цього мораторію стосується насамперед забезпечення елементарної справедливості, бо виникли такі ситуації, коли у прифронтових регіонах сплачують більше, ніж у далеких тилових районах", — підкреслив Слободян.

І додав, що деякі споживачі навіть скористалися цим мораторієм, аби взагалі не платити за електроенергію, газ, воду. Очільник Держенергонагляду зауважує, що такий відсоток споживачів невеликий, але вони створили питому вагу боргів, які сягають десятки тисяч гривень.

"Сюди потрапили і такі споживачі, які несистемно платили ще до запровадження мораторію, а мораторій забезпечив їм на певний період можливість уникнення якихось санкцій", — пояснює Слободян.

Проте, за словами посадовця, скасування цього мораторію не означає, що зараз почнуть відключати споживачів навіть за невеликі борги.

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"Це все аналізується, опрацьовується і насамперед відключатимуть боржників у тилових районах, які накопичили великі борги. Фактично запроваджується той самий механізм, який діяв до повномасштабного вторгнення", — запевнив він.

Слободян зазначив, що споживачеві надається певний час для оплати послуг після розрахункового періоду. Якщо ж борги вже накопичилися, споживачу спочатку надсилається попередження, а вже після завершення його дії — надається час для ліквідації заборгованості. Проте передбачено і реструктуризацію боргу, яка дає споживачеві змогу погасити борг протягом 3 або 6 місяців.

"До речі, це все впливає на швидкість відновлення енергетичної системи країни, насамперед через пошкодження внаслідок ворожих обстрілів, а також у зв’язку з погодними умовами", — констатував Слободян.

Нагадаємо, що згідно з постановою №1405 у разі тимчасової відсутності в житловому приміщенні споживача та інших осіб понад 30 календарних днів постачальникам комунальних послуг від споживача має бути надана заява та документальне підтвердження в електронній або паперовій формі. Це можуть бути довідки з місця тимчасового проживання, роботи, лікування, навчання, проходження військової служби (зокрема отримані в іноземній державі), відбування покарання тощо.

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