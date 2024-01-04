Життя при мінус 15. Що потрібно зробити в період холодів, що наступають на Україну

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На Україну чекає кілька по-справжньому морозних днів. Реально це три дні з середньою температурою біля -12 Гр С.

Це на дев'ять градусів нижче за середню січневу за останні двадцять років.

Це збільшує на третину втрати тепла в будівлі в порівнянні з середніми за ОЗП.

Для добре утепленого будинку це зовсім не багато. Короткочасне зниження температури в приміщенні допускалося будь-якими нормами.

Додатково можливо трошки більше нагріти будинок за день до очікуваних холодів.

Зменшити вентиляційний отвір (теж тимчасово). Природній повітряний обмін залежить від квадрата різниці температур, і таким чином, він буде "автоматично" збільшений вдвічі, якщо нічого не зробити. Так само зростуть і втрати тепла на вентиляцію.

Всі, хто використовує електрику для обігріва приміщення, легко можуть вибрати час для цього (пікові години, сподіваюсь, вже всі знають).

Так само, як і підігрів води. Для Вас три години не вирішують, навіть якщо будинок не дуже утеплений завчасно. А для енергосистеми це велика поміч.

В країні зараз — біля 15 млн споживачів. По 1 кВт — це в 10 раз більше, ніж можливості по імпорту.

Не потрібно відмовлятися ні від чого. Просто перенесіть прання, прибирання на наступні дні. Випийте каву на час раніше, чи пізніше.

Переставте регулятор холодильника на ці дні на два градуси вверх.

Ви допоможете і собі, і всім сусідам. А диспетчеру буде легше уникнути примусових відключень.

Якщо подумати 30 хвилин, Ви точно знайдете ще 2-3 пункти.

Виконайте хоча б частину від цього, і ми будемо продавати електрику в ці дні.

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