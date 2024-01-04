Жизнь при минус 15. Что нужно сделать в период холодов, наступающих на Украину

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Украину ждет несколько по-настоящему морозных дней. Реально это три дня со средней температурой около -12 Гр С.

Это на девять градусов ниже средней январской за последние двадцать лет.

Это увеличивает на треть потери тепла в здании по сравнению со средними по ОЗП.

Для хорошо утепленного дома это совсем не много. Кратковременное снижение температуры в помещении допускалось любыми нормами.

Дополнительно возможно немножко больше нагреть дом за день до ожидаемых холодов.

Уменьшить вентиляционное отверстие (тоже временно). Естественный воздушный обмен зависит от квадрата разницы температур, и таким образом, он будет "автоматически" увеличен вдвое, если ничего не сделать. Так же возрастут и потери тепла на вентиляцию.

Все, кто использует электричество для обогрева помещения, легко могут выбрать время для этого (пиковые часы, надеюсь, уже все знают).

Так же, как и подогрев воды. Для Вас три часа не решают, даже если дом не очень утеплен заблаговременно. А для энергосистемы это большое подспорье.

В стране сейчас — около 15 млн. потребителей. По 1 кВт — это в 10 раз больше, чем возможности по импорту.

Не нужно отказываться ни от чего. Просто перенесите стирку, уборку на следующие дни. Выпейте кофе на час раньше или позже.

Переставьте регулятор холодильника на эти дни на два градуса вверх.

Вы поможете и себе, и всем соседям. А диспетчеру будет легче избежать принудительных отключений.

Если подумать 30 минут, Вы точно найдете еще 2-3 пункта.

Выполните хотя бы часть этого, и мы будем продавать электричество в эти дни.

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