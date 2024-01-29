Подорожчає вдвічі: нардеп розповів, коли в Україні підвищать тарифи на електроенергію

Ціна на світло може збільшитися до майже 6 гривень. Член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк вважає, що потрібно залишити субсидіювання для тих категорій населення, які не мають можливості сплачувати тарифи.

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В Україні можуть приблизно вдвічі зрости тарифи на електрику до вересня 2024 року. Про це повідомив народний депутат, член парламентського Комітету з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Сергій Нагорняк в інтерв'ю "Телеграф".

Він зазначив, що у вересні 2023 року Україна отримала публічний лист від Білого дому з переліком реформ, які потрібно виконати, аби надалі отримувати фінансову і військову допомогу від США.

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"Серед переліку реформ були також зміни сектору енергетики — лібералізація тарифів на природний газ та електроенергію. І для населення, і для комунальних підприємств. По цій реформі відведений дедлайн 12 місяців, тобто вона має бути завершена до вересня 2024 року", — сказав Сергій Нагорняк.

З його слів, невідомо, як це буде на практиці, проте короткострокові реформи з того списку були виконані без запізнень.

Нагорняк наголосив, що ціна на електрику може зрости приблизно вдвічі — трохи менше, ніж 6 гривень (наразі ціна за спожиту електроенергію — 2 гривні 64 копійки). Він вважає, що важливо залишити субсидіювання для тих категорій населення, які не мають можливості сплачувати.

"Держава разом з нашими партнерами мають у такому разі підставити плече людям! Але ми маємо розуміти, що держава не може дотувати усіх без виключення", — додав нардеп.

Нагадаємо, 15 січня народний депутат, перший заступник голови комітету Верховної Ради з енергетики Олексій Кучеренко повідомив, що наприкінці весни можуть збільшитися тарифи на оплату електроенергії. Тоді як до кінця опалювального сезону не відбудеться будь-яких підвищень.