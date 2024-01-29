Тариф на электроэнергию в Украине: сколько будет стоить свет с 1 февраля

Тарифы на часть коммунальных услуг в Украине не будут меняться до конца отопительного сезона 2023/2024. Однако с 1 февраля некоторым потребителям все же придется платить за свет больше.

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Последние два года отопительный сезон был очень сложным для всех украинцев из-за ВС РФ, которые обстреливали энергетические объекты. В 2023 году гражданам пришлось привыкать к аварийным отключениям света. Тогда власти решили, что не будут повышать тарифы на электроэнергию для населения, однако уже спустя какое-то время передумали, и установили новый тариф на свет, который действует с 1 июня. Поэтому Фокус решил выяснить, что будет с тарифами на электроэнергию с 1 февраля 2024 года.

Тарифы на свет с 1 февраля

За электроэнергию в феврале 2024 года украинцы будут платить 2,64 гривны кВт-ч. Такой тариф, как отмечал ранее министр энергетики Герман Галущенко, будет действовать до конца отопительного сезона 2023/2024.

"До конца отопительного сезона 2023/24 повышение тарифов для населения не планируется", — сказал глава Минэнергетики 8 января 2024 году.

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В то же время напомним, что бытовым потребителям тариф на электроэнергию повысили до 2,64 гривны кВт-ч 1 июня 2023 года. До пересмотра тариф для индивидуальных бытовых потребителей составлял:

1,44 гривны — при потреблении до 250 кВт-ч;

1,68 гривны – если более 250 кВт-ч.

Добавим, что с 1 февраля 2024 года новые тарифы на электроэнергию будут действовать для малых небытовых потребителей. Как отметили в компании-поставщика электроэнергии Yasno, для этих потребителей цены меняются ежемесячно согласно постановлению Национальная комиссии, которая осуществляет государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Тариф рассчитывается по методике Нацкомиссии и состоит из:

цены покупки электроэнергии на рынке;

тарифа на услуги оператора системы распределения;

тарифа на услуги оператора системы передачи;

тариф на услуги поставщика универсальной услуги.

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Вполне вероятно, что украинцам в 2024 году таки пересмотрят тариф на электроэнергию в сторону увеличения. Как рассказал 29 января народный депутат, член парламентского Комитета по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Сергей Нагорняк в интервью "Телеграф", за электричество, возможно, придется платить вдвое больше — чуть меньше, чем 6 гривен. По словам нардепа, государству также важно оставить субсидирование для тех категорий населения, у которых не хватает денег, чтобы оплачивать коммунальные услуги.

"Государство вместе с нашими партнерами должны в таком случае подставить плечо людям! Но мы должны понимать, что государство не может дотировать всех без исключения", — добавил нардеп.

Как объяснил Нагорняк, осенью прошлого года Украина получила публичное письмо от Белого дома с перечнем реформ, которые нужно выполнить, чтобы в дальнейшем получать финансовую и военную помощь от США. Партнеры, в частности, просили, чтобы наша страна провела реформу в секторе энергетики — либерализовала тарифы на природный газ и электроэнергию как для населения, так и для коммунальных предприятий.

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"По этой реформе отведен дедлайн 12 месяцев, то есть она должна быть завершена до сентября 2024 года", — подчеркнул Сергей Нагорняк.

Напомним, ранее Сергей Нагорняк также объяснил, почему Украине удалось избежать блэкаутов зимой. По его словам, в преддверии осенне-зимнего периода, разведки партнеров и ГУР прогнозировали, что россияне готовятся к продолжению террористических атак на украинскую энергетическую инфраструктуру.