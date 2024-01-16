Украинцы могут не платить за одну коммунальную услугу: как отказаться от платежек

Газораспределительные компании при любых условиях проверяет исправность газопроводов и газорегулирующего оборудования, обеспечивающих доставку газа в жилье потребителей. Именно поэтому ежемесячно украинцы, даже не пользующиеся газом, получают платежки за услугу по распределению "голубого топлива". Но на самом деле за эту услугу можно вообще не платить.

Related video

В Украине некоторым потребителям можно не платить за доставку природного газа. Но для этого нужно выполнить важное условие: подать заявление в об отмене платежек. Об этом рассказали на странице в социальной сети Facebook в Житомирском филиале "Газсети".

Кому можно не платить за доставку газа

Такое право есть у граждан, которые не пользуются "голубым топливом", поэтому им не хочется ежемесячно тратить деньги за услугу, которая им не нужна. В таких случаях рекомендуют останавливать начисления, ведь даже если домохозяйство не использует природный газ, оно все равно подключено к сети и в любой момент может воспользоваться энергоресурсом.

Важно

Третья платежка за газ: в "Нафтогазе" объяснили, сколько придется заплатить за новую услугу

В газораспределительных компаниях следят за состоянием газопроводов и оборудования, которое обеспечивает доставку природного газа в здания, даже тех, где не происходит потребление. Учитывая это, платежки за доставку получают и те украинцы, которые живут, например, в другом городе, а уровень потребления равен нулю.

Плата за распределение газа: как отказаться от услуги

Для этого нужно обратиться в "Газсети", написать и подать заявление на физическое отсоединение от газораспределительной сети. При этом следует учесть, что если со временем домохозяйство решит возобновить потребление, то придется повторно пройти процедуру подключения к сетям.

Такое подключение тоже потребует дополнительных затрат и времени, отметили в компании.

Доставка газа: сколько платят украинцы в 2024 году

Ежемесячная плата за доставку газа в течение этого года, как и суммы в платежках, будут зависеть от потребления газа в течение прошлого газового года: с 1 октября 2022 года по 30 сентября 2023 года. Плату за доставку газа можно рассчитать самостоятельно. Для этого весь объем газа, потребленный за предыдущий газовый год, необходимо разделить на 12 и умножить на тариф, установленный вашим оператором газораспределительной сети.

Так, например в Киеве при условии, что потребитель использовал 1,6 тысячи кубических метров газа за целый год, ежемесячный платеж будет следующим:

1,49*1 600 кубов/12 = 198,66 гривны.

Важно

Газ для украинцев будет дешевле? Что с ценой топлива и его запасами в Украине

15 января в компании "Нафтогаз Украина" сообщили, что в украинских хранилищах сосредоточены достаточные запасы газа для успешного завершения отопительного сезона 2023/2024. Там также отметили, что впервые за всю историю независимости страна проходит за счет газа собственной добычи. Успешно подготовиться к зимнему периоду Украине помогло и то, что по итогам 2023 года в стране было добыто более 1 миллиарда кубометров газа.