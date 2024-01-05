Распределение газа: по какому тарифу будут платить украинцы в 2024 году

В 2024 году ежемесячная плата за доставку и суммы в платежках будут зависеть от потребления газа по итогам прошлого года. Но украинцы могут самостоятельно рассчитать стоимость доставки топлива.

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Украинцам уже несколько лет присылают две коммунальные платежи за газ: одну за потребленный газ, а вторую за услугу по доставке. Но в 2024 году цифры в платежках изменятся. Все потому, что ежемесячный платеж за доставку "голубого топлива" в течение года и конечные суммы привязаны к уровню потребления газа в течение прошлого газового года, который рассчитывается с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го. Об этом рассказали в пресс-службе Винницкой филии компании "Газсети".

Как рассчитать доставку газа

Для этого существует специальная формула, а именно:

тариф облгаза* (кубические метры за период с 1 октября 2022-го по 30 сентября 2023-го)/12 = ежемесячная плата за доставку топлива.

Формула не меняется уже несколько лет, в отличие от суммы платежа. Она будет другой, поскольку изменились данные газового года. То есть, чтобы рассчитать, сколько нужно заплатить за доставку газа, нужны два показателя:

тариф от облгаза;

потребленные кубы за газовый год.

"Для этого весь объем газа, потребленный за предыдущий газовый год, необходимо разделить на 12 и умножить на тариф вашего оператора газораспределительной сети", — сказано в сообщении филиала.

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Например, для потребителей в Киеве, если использовать 1,6 тысячи кубических метров газа за год, ежемесячный платеж будет таким:

1,49*1 600 кубов/12 = 198,66 гривны.

Отметим, что для регионов облгазы устанавливают разные тарифы. Они зависят от нескольких факторов, например:

от региона;

количества потребителей;

размера расходов для обеспечения функционирования сети.

Например, в Виннице тарифы на распределение газа составляет 1,76 гривны за куб.м, в Житомире — 1,70 гривны, во Львове — 1,69 гривны, а в Чернигове — 1,76 гривны.

Третья платежка за газ: за что еще будем платить

Новый платеж коснется жителей многоквартирных домов, которые пользуются газом. У них появятся дополнительные расходы, которые будут направлены на техническое обслуживания газовых труб в пределах подъезда и квартиры. Так, в 2024 году украинцы будут платить 25-65 гривен в месяц за техническое обслуживание газовых труб внутри дома.

Что будет предусматривать техобслуживание

По словам пресс-секретаря предприятия "Полтавгаз" Анжелы Сливкиной, в рамках техобслуживания будет происходить осмотр и проверка газопроводов, расположенных за пределами квартир, обслуживание запорных устройств и прочее. В то же время техосмотр не предусматривает ремонт систем газоснабжения и их замены, обслуживание счетчиков. Ранее этим вопросом занимались жители дома, но 5 декабря 2023 года НКРЭКУ приняла договор на техническое обслуживание внутридомовых газовых сетей, поэтому теперь эти обязанности перешли к операторам ГРМ.

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