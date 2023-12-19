Как экономить на тепле до 20%: "Нафтогаз" дал полезные советы

Фольгированный теплоотражающий экран благодаря своим свойствам позволит исключить расход тепла в помещении и повысить температуру на 1-2 градуса.

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Украинские потребители платят самые большие коммунальные зимой, теплопотери можно снизить самостоятельно. "Нафтогаз" в Facebook сообщил, как экономить на тепле до 20%.

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Тарифы на коммунальные услуги в Украине: когда вырастут цены на газ, воду, тепло и свет

Одним из способов повысить энергоэффективность и уменьшить теплопотери в собственных домах — наклеить теплоотражающий экран за батареей. Специалисты проанализировали ситуацию и сделали вывод, что это увеличит теплоотдачу радиаторов отопления на 20%. Такие действия способны повысить температуру дома ориентировочно на 1-2° С.

Батареи способны излучать тепло равномерно: как в помещение, так и в наружную стену на улицу. Максимально исключить эти потери позволит фольгированный теплоотражающий экран благодаря своим свойствам. Его поклеить можно собственноручно.

В сообщении также призвали помнить, что мебель, шторы и другие предметы, которые перекрывают батареи, препятствуют распространению тепла в доме. То же касается пыли и грязи, которая собирается на поверхности радиаторов.

Тарифы на коммунальные услуги в Украине

Согласно прогнозу специалистов Нацбанка, какое-то время цены на коммунальные услуги не будут расти. Подорожание будет сдерживать мораторий на повышение тарифов, который, вероятно, могут отменить только в 2025 году. Однако, по прогнозу финрегулятора, это лишь отсрочит повышение, которого избежать не удастся.

В 2024 году украинские потребители будут платить за газ, тепло и горячую воду по тем же тарифам, что были и в этом году. Однако после отмены моратория, которая может состояться в 2025 году, стоимость коммунальных услуг в Украине может повыситься.

Напомним, 6 декабря в "Нафтогазе" рассказали, изменится ли цена во время отопительного сезона. Как рассказал председатель правления НАК "Нафтогаз" Алексей Чернышов, сроки введения реформы рынка энергии будут зависеть от решения Украины и фактической ситуации, складывающейся внутри страны.