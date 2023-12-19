Як заощаджувати на теплі до 20%: "Нафтогаз" дав корисні поради

Фольгований тепловідбивний екран завдяки своїм властивостям дозволить виключити витрати тепла у приміщенні та підвищити температуру на 1-2 градуси.

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Українські споживачі платять найбільші комунальні взимку, тепловитрати можна знизити самостійно. "Нафтогаз" в Facebook повідомив, як заощаджувати на теплі до 20%.

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Тарифи на комунальні послуги в Україні: коли зростуть ціни на газ, воду, тепло і світло

Одним зі способів підвищити енергоефективність та зменшити тепловтрати у власних оселях – наклеїти тепловідбивний екран за батареєю. Фахівці проаналізували ситуацію та зробили висновок, що це збільшить тепловіддачу радіаторів опалення на 20%. Такі дії здатні підвищити температуру вдома орієнтовно на 1-2° С.

Батареї здатні випромінювати тепло рівномірно: як у приміщення, так і в зовнішню стіну на вулицю. Максимально виключити ці втрати дозволить фольгований тепловідбивний екран завдяки своїм властивостям. Його поклеїти можна власноруч.

У повідомленні також закликали пам’ятати, що меблі, штори та інші предмети, які перекривають батареї, перешкоджають розповсюдженню тепла в оселі. Те саме стосується пилу та бруду, що збирається на поверхні радіаторів.

Тарифи на комунальні послуги в Україні

Відповідно до прогнозу фахівців Нацбанку, якийсь час ціни на комунальні послуги не зростатимуть. Подорожчання стримуватиме мораторій на підвищення тарифів, який, ймовірно, можуть скасувати лише у 2025 році. Проте, за прогнозом фінрегулятора, це лише відтермінує підвищення, якого уникнути не вдасться.

У 2024 році українські споживачі платитимуть за газ, тепло та гарячу воду за тими ж тарифами, що були й цьогоріч. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись у 2025 році, вартість комунальних послуг в Україні може підвищитися.

Нагадаємо, 6 грудня у "Нафтогазі" розповіли, чи зміниться ціна під час опалювального сезону. Як розповів голова правління НАК "Нафтогаз" Олексій Чернишов, терміни запровадження реформи ринку енергії залежатимуть від рішення України та фактичної ситуації, що складається всередині країни.