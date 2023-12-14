Тарифи на комунальні послуги в Україні: коли зростуть ціни на газ, воду, тепло і світло

Тарифи на частину послуг до 2025 року не мають змінюватись, бо на них діє мораторій. Проте, за прогнозом Нацбанку, це лише відтермінує підвищення, якого уникнути не вдасться.

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В Україні мають підвищити тарифи на газ, опалення і гарячу воду. Про це йдеться в Інфляційному звіті Національного банку України, в якому розібрались журналісти OBOZ.UA.

Коли очікувати підвищення тарифів?

Відповідно до прогнозу Нацбанку, якийсь час ціни на комунальні послуги не зростатимуть. Подорожчання стримуватиме мораторій на підвищення тарифів, який, ймовірно, скасують лише у 2025 році.

Тобто у 2024 році українці платитимуть за газ, гарячу воду і тепло за тими ж тарифами, що були й цьогоріч. Однак після скасування мораторію, яке може відбутись у 2025 році, підвищення цін уникнути не вдасться.

Як це підвищення буде відбуватись?

У Нацбанку завірили, що різкого стрибка цін не буде. Ймовірно, тарифи підвищуватимуть у декілька етапів. Окрім того, в Україні мають розширити підтримку населення субсидіями.

На які послуги мораторій не діє?

Мораторій поширений не на всі комунальні послуги. Тарифи на холодну воду і світло можуть підвищити й раніше 2025 року.

Чи буде підвищення тарифу на світло?

Міністр енергетики України Герман Галущенко у вересні заявляв, що планів підвищувати ціну на електропостачання немає. З його слів, це питання "навіть не обговорюється".

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