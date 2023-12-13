Виплати для біженців у Польщі збільшать: кого торкнеться та як оформити заявку
У Польщі зросте соцдопомога для деяких українських біженців вже від початку нового року.
Влада Польщі збільшить суму грошових виплат для українських біженців з дітьми, які отримують підтримку за програмою "500+". Розмір цих виплат зросте до 800 злотих. Вже від 1 січня 2024 року допомогу буде збільшено. Про це повідомляє ukrayina.pl.
До кінця 2023 року біженці з України на кожну неповнолітню дитину отримуватимуть по 500 злотих щомісяця, однак з початком нового року грошову допомогу підвищать до 800 злотих. Якщо рахувати у гривневому еквіваленті, то родини із дітьми отримуватимуть не 4 575, а 7 320 гривень щомісяця.Важливо
Як отримати допомогу на дитину у Польщі
Українцям у Польщі, хто вже отримує соціальні виплати, не мають подавати ніяких додаткових документів. Їм надійде більша допомога автоматично. Усі інші види фінансової допомоги в Польщі залишаться без змін.
Якщо вам потрібно оформити допомогу на дитину у Польщі, то вже від 1 лютого там розпочнуть збір заявок на її призначення. Гроші надсилають на догляд за дитиною, тож документи оформлюють на період від 1 червня 2024-го по 31 травня 2025 року.
Які документи потрібно подати
Українці, які вперше братимуть участь у програмі "800+", мають звернутися до управління соціального страхування (ZUS) та мати при собі такі документи:
- ідентифікаційний номер PESEL (заявника і дитини);
- адресу електронної пошти;
- номер телефону польського оператора;
- номер банківського рахунку в Польщі.
Зазначимо, що для отримання допомоги на дитину, вам потрібно перебувати в Польщі легально.
Також у ZUS можуть запросити додаткові документи, зокрема, якщо людина прибула до Польщі до 24 лютого 2022 року, а дитина приїхала пізніше. У такому випадку можуть попросити ще рішення суду про призначення заявника тимчасовим опікуном дитини або документ, що підтверджує легальність перебування та доступ до ринку праці в країні.Важливо
Як подати заявку на допомогу
Заявку на допомогу подають онлайн:
- мобільний додаток mZUS;
- портал електронних послуг ZUS (PUE ZUS);
- портал Emp@tia;
- електронний банкінг, який співпрацює із ZUS.
Кошти надходитимуть на польський рахунок, вказаний у заяві. Також виплати припинятимуть, щойно громадянин України покине Польщу, тож по поверненню їх доведеться поновити.
Нагадаємо, уп'ятеро скоротить соцвиплати українським біженцям Ірландія. Там влада схвалила скорочення щотижневої допомоги, і тепер ця сума становить 38,8 євро.
Фокус вже повідомляв, що українські біженці на Заході опинилися перед болісним вибором: повернутися додому чи пустити коріння за кордоном.