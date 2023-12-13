Виплати для біженців у Польщі збільшать: кого торкнеться та як оформити заявку

У Польщі зросте соцдопомога для деяких українських біженців вже від початку нового року.

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Влада Польщі збільшить суму грошових виплат для українських біженців з дітьми, які отримують підтримку за програмою "500+". Розмір цих виплат зросте до 800 злотих. Вже від 1 січня 2024 року допомогу буде збільшено. Про це повідомляє ukrayina.pl.

До кінця 2023 року біженці з України на кожну неповнолітню дитину отримуватимуть по 500 злотих щомісяця, однак з початком нового року грошову допомогу підвищать до 800 злотих. Якщо рахувати у гривневому еквіваленті, то родини із дітьми отримуватимуть не 4 575, а 7 320 гривень щомісяця.

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Як отримати допомогу на дитину у Польщі

Українцям у Польщі, хто вже отримує соціальні виплати, не мають подавати ніяких додаткових документів. Їм надійде більша допомога автоматично. Усі інші види фінансової допомоги в Польщі залишаться без змін.

Якщо вам потрібно оформити допомогу на дитину у Польщі, то вже від 1 лютого там розпочнуть збір заявок на її призначення. Гроші надсилають на догляд за дитиною, тож документи оформлюють на період від 1 червня 2024-го по 31 травня 2025 року.

Які документи потрібно подати

Українці, які вперше братимуть участь у програмі "800+", мають звернутися до управління соціального страхування (ZUS) та мати при собі такі документи:

ідентифікаційний номер PESEL (заявника і дитини);

адресу електронної пошти;

номер телефону польського оператора;

номер банківського рахунку в Польщі.

Зазначимо, що для отримання допомоги на дитину, вам потрібно перебувати в Польщі легально.

Також у ZUS можуть запросити додаткові документи, зокрема, якщо людина прибула до Польщі до 24 лютого 2022 року, а дитина приїхала пізніше. У такому випадку можуть попросити ще рішення суду про призначення заявника тимчасовим опікуном дитини або документ, що підтверджує легальність перебування та доступ до ринку праці в країні.

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Як подати заявку на допомогу

Заявку на допомогу подають онлайн:

мобільний додаток mZUS;

портал електронних послуг ZUS (PUE ZUS);

портал Emp@tia;

електронний банкінг, який співпрацює із ZUS.

Кошти надходитимуть на польський рахунок, вказаний у заяві. Також виплати припинятимуть, щойно громадянин України покине Польщу, тож по поверненню їх доведеться поновити.

Нагадаємо, уп'ятеро скоротить соцвиплати українським біженцям Ірландія. Там влада схвалила скорочення щотижневої допомоги, і тепер ця сума становить 38,8 євро.

Фокус вже повідомляв, що українські біженці на Заході опинилися перед болісним вибором: повернутися додому чи пустити коріння за кордоном.