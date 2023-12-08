Польща за добу прийняла 15 700 нових біженців з України, — Прикордонна служба

За даними польських прикордонників, днем раніше, у середу, 6 грудня, близько 14 тисяч осіб повернулися з Польщі в Україну.

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Близько 15 700 осіб прибули до Польщі з України протягом 24 годин, про це напередодні, 7 грудня, повідомили в Прикордонній службі країни.

Водночас 5,75 млн осіб повернулися назад в Україну з Польщі після початку повномасштабного вторгнення РФ, уточнили у пресслужбі відомства.

Днем раніше, у середу, 6 грудня, близько 14 тисяч осіб повернулися з Польщі в Україну.

Біженці з України в Польщі

В інтерв'ю "Польському Радіо" на початку року президент Анджей Дуда говорив, що Польща прийняла близько 3 млн українців, зокрема й тих, хто приїхав до початку вторгнення.

У березні повідомлялося, що близько 1,3 млн біженців залишаються в Польщі, тоді як інші переїхали в інші країни або повернулися назад.

Після 24 лютого 2022 року в Польщі затвердили заходи, покликані надати широку підтримку жителям України, які рятуються від російської агресії. Серед іншого, надається право на проживання, доступ до освіти, охорони здоров'я та соціальні пільги. 62% поляків, як і раніше, вважають, що Польщі не слід зачиняти свої двері перед біженцями.

Нагадаємо, що Варшава зажадала скасування для Києва "транспортного безвізу". В уряді країни кажуть, що через скасування дозволів для українських перевізників страждають не тільки польські перевізники, а й словацькі та угорські.

Також повідомлялося, що в Італії судять держслужбовця, який вимагав гроші в українців за оформлення документів.