Польша за сутки приняла 15 700 новых беженцев из Украины, — Погранслужба

По данным польских пограничников, днем ранее, в среду, 6 декабря, около 14 тысяч человек вернулись из Польши в Украину.

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Около 15 700 человек прибыли в Польшу из Украины в течение 24 часов, об этом накануне, 7 декабря, сообщили в Пограничной службе страны.

В то же время 5,75 млн человек вернулись обратно в Украину из Польши после начала полномасштабного вторжения РФ, уточнили в пресс-службе ведомства.

Днем ранее, в среду, 6 декабря, около 14 тысяч человек вернулись из Польши в Украину.

Беженцы из Украины в Польше

В интервью "Польскому Радио" в начале года президент Анджей Дуда говорил, что Польша приняла около 3 млн украинцев, в том числе и тех, кто приехал до начала вторжения.

В марте сообщалось, что около 1,3 млн беженцев остаются в Польше, в то время как другие переехали в другие страны или вернулись обратно.

После 24 февраля 2022 года в Польше утвердили меры, призванных оказать широкую поддержку жителям Украины, которые спасаются от российской агрессии. Среди прочего, предоставляется право на проживание, доступ к образованию, здравоохранению и социальные льготы. 62% поляков по-прежнему считают, что Польша должна принимать беженцев.

Напомним, что Варшава потребовала отмены для Киева "транспортного безвиза". В правительстве страны говорят, что из-за отмены разрешений для украинских перевозчиков страдают не только польские перевозчики, но и словацкие, и венгерские.

Также сообщалось, что в Италии судят госслужащего, требовавшего деньги у украинцев за оформление документов.