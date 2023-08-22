Украина и Польша создадут единые пограничные пункты пропуска, – Шмигаль (видео)

По словам украинского премьера, совместный таможенный и пограничный контроль со странами ЕС поможет ускорить логистику и минимизировать коррупцию.

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Правительство Украины поставило три ключевые задачи для улучшения работы украинско-европейской границы. Об этом сказал премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания Кабинета министров 22 августа.

Первым направлением является совместный таможенный и пограничный контроль с европейскими государствами. Речь идет о создании единых контрольно-пропускных пунктов, на которых будут работать представители двух стран.

"Этим достигаем большей интеграции в европейское пространство, ускоряем логистику, минимизируем коррупцию. Пилотный проект реализуем на польско-украинской границе", — сообщил премьер.

Заседание правительства 22 августа

Второй задачей является реализация "таможенного безвиза" со странами ЕС. В рамках этого направления правительство стремится перевести таможни на новое программное обеспечение, которое бы отвечало стандартам ЕС.

В качестве третьего направления Деним Шмыгаль упомянул развитие пограничной инфраструктуры. По словам премьера, сейчас на украинско-европейской границе функционирует 21 автомобильный пункт пропуска. Планируется открытие еще девяти и модернизация тринадцати.

"Больше всего планируем провести на границе с Польшей. Есть договоренность о получении льготного кредита от польских партнеров для обновления дорог, пропускных пунктов, закупки сканеров", — отметил глава украинского правительства.

Напомним, 20 августа пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ сообщила об укреплении границы на Волынском направлении. В частности, было увеличено количество пограничных отрядов, ведется усиленный мониторинг за ситуацией по ту сторону границы, а также идет активная разведка.

Ранее, 16 августа, мы писали о том, что Польша и страны Балтии собираются обсудить возможное синхронизированное закрытие границ с Республикой Беларусь. Нюансы будут рассмотрены на встрече министров в Варшаве 28 августа.