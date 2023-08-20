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Военный Фокус Российско-украинская война

Увеличили количество погранотрядов: в ВСУ рассказали об укреплении границы с Беларусью

пограничники, ВСУ, граница Украины
Фото: Facebook | На Волыни укрепляют охрану и оборону границы Украины

Как рассказали в командовании, сейчас идет оборудование системы оборонных рубежей и позиций, а также усилено проведение разведки.

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На Волынском направлении Силы обороны Украины укрепляют границу нашей страны. В частности, было увеличено количество пограничных отрядов, ведется усиленный мониторинг за ситуацией по ту сторону границы, а также ведется активная разведка. Об этом сообщает пресс-служба Командования Объединенных сил ВСУ.

Согласно заявлению, командующего Объединенными Силами ВСУ генерал-лейтенанта Сергея Наева, территория возле границы на этом направлении была хорошо заминирована. Эти действия вместе с естественными преградами не дадут возможности проникнуть на территорию Украины вражеским силам.

По словам Наева, количество личного состава пограничных отрядов увеличено, а также идет оборудование системы оборонных рубежей и позиций. Если угроза с той стороны границы будет возрастать, то будут приняты еще более усиленные меры для охраны рубежей Украины.

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На Волынском направлении Силы обороны Украины укрепляют границу нашей страны
Фото: Facebook

"Сейчас ситуация на этом участке границы стабильная и находится под контролем. Если уровень военной угрозы вырастет, то будут усилены средства огневого поражения, противотанкового оружия, систем противовоздушной обороны, а также количество живой силы", — заявил Наев.

По словам командующего Объединенными Силами ВСУ, украинская разведка владеет информацией о тех, кто находится по ту сторону границы Украины и чем они там занимаются.

граница Украины Fullscreen
Сейчас ситуация на этом участке границы стабильная и находится под контролем, - Наев
Фото: Facebook

"Я постоянно общаюсь с командующим оперативным командованием ВС Польши генералом Томашем Пиатровски. Мы часто встречаемся, проводим телефонные разговоры, обмениваемся информацией о том, что делает Польша и другие страны НАТО по укреплению своих границ", – заявил Наев.

Напоминаем, что недавно произошла перестрелка между "кадыровцами" и дагестанцами в армии РФ. По информации заместителя министра обороны Анны Маляр, в Запорожской области в результате конфликта между военнослужащими российской армии погибли 20 человек, 40 — получили ранения.

Также напоминаем, что аналитики из Института изучения войны рассказали об успехах ВСУ возле населенного пункта Работино. ВСУ продолжают наступление на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Бойцы удерживают инициативу на Бахмутском направлении.