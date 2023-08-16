Польша и страны Балтии могут одновременно закрыть границы с Беларусью, – СМИ

По словам президента Литвы Гитанаса Науседы, полное закрытие границ с Беларусью будет "крайней мерой". При этом в Вильнюсе уже решили закрыть два пункта пропуска.

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Польша и страны Балтии собираются обсудить возможное синхронизированное закрытие своих границ с Республикой Беларусь. Об этом пишет LRT со ссылкой на заявление министра внутренних дел Литвы Агне Билотайте.

Сообщается, что нюансы такого решения будут рассмотрены на встрече министров в Варшаве, которая состоится 28 августа. Агне Билотайте отметила, что у нее состоялся разговор с главой МВД Польши Мариушем Каминским.

"Мы договорились, что сейчас согласовываем технические действия и алгоритмы на техническом уровне, как это выглядело бы, если бы было принято такое региональное решение, если бы страны Балтии и Польша сделали это одновременно", — сообщила Билотайте.

Беларусь на карте

При этом замминистра внутренних дел Литвы Арнольдас Абрамавичюс заявил, что одновременное закрытие всех шести пограничных пунктов с Беларусью чревато большими организационными проблемами.

Президент Литвы Гитанас Науседа отметил, что упомянутые ограничения связаны с прибытием в Беларусь бойцов ЧВК "Вагнер". По словам литовского лидера, полное закрытие границ будет "крайней мерой".

Напомним, 18 августа Литва закроет два пункта пропуска на границе с Беларусью — "Шумскас" и "Тверячюс". Сейчас через "Шумскас" пропускают только легкий транспорт, а через "Тверячюс" — легкий и пустой грузовой.

Государственная пограничная служба Латвии 16 августа сообщила об усилении угрозы на границе с Беларусью. Поэтому, чтобы повысить защиту, увеличат количество пограничников, которые будут следить за порядком.

Ранее, 12 августа, в Минобороны Польши сообщили о проведении операции под кодовым названием RENGAW. На территории Подляского воеводства уже формируется резерв на случай ухудшения ситуации на польско-белорусской границе.