Операция RENGAW: Польша отправила военно-оперативную группу к границе с Беларусью

На территории Подляского воеводства уже формируется резерв на случай ухудшения ситуации на границе.

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На польско-белорусской границе начали операцию под кодовым названием RENGAW. Об этом сообщили 12 августа в Минобороны страны.

Основная задача воинов — обучение Войска Польского в локации вблизи границы. На территории Подляского воеводства уже формируется резерв на случай ухудшения ситуации на польско-белорусской границе.

"Мы принимаем эффективные и адекватные меры для сдерживания агрессора", — сказал министр обороны Мариуш Блащак.

По его словам, Войско Польское оснащено современным оружием, современной техникой. Это позволит дать достойный отпор агрессору.

12 августа Блащак посетил восточную Польшу, где сейчас несут службу солдаты Войска Польского для поддержки Пограничной стражи. Он отметил, что военная оперативная группа имеет учебный и оборонительный характер. В этих мероприятиях будут участвовать до 4 тысяч воинов армейских подразделений.

В полутора десятках пограничных баз Подляского воеводства уже дислоцируются или вскоре будут располагаться, в частности, подразделения Войска Польского из 6-й бригады, 12-й бригады, 17-й бригады, 25-й бригады, КТО Росомаха, РАК, Байрактар, вертолеты. Эта техника собирается здесь, в Подляском воеводстве, чтобы сдерживать потенциального агрессора.

Руководитель Минобороны также обратил внимание на действия и усиление российской пропаганды. Как отметил он, усиление границы Войском Польским будет использовано пропагандистским аппаратом Кремля, поэтому представитель ведомства призвал общество быть готовым к этому.

Напомним, 4 августа стало известно, что белорусские вертолеты пересекли польскую границу. Польша предоставила доказательства пересечения воздушного пространства. В польском МИД призвали Беларусь "прекратить все провокации" на границе и "срочно разобраться" в ситуации. В министерстве подчеркнули, что переданные данные противоречат официальным заявлениям Минска.