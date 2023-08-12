Операція RENGAW: Польща відправила військово-оперативну групу до кордону з Білоруссю

На території Підляського воєводства вже формується резерв на випадок погіршення ситуації на кордоні.

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На польсько-білоруському кордоні розпочали операцію під кодовою назвою RENGAW. Про це повідомили 12 серпня у Міноборони країни.

Основне завдання вояків – вишкіл Війська Польського у локації поблизу кордоні. На території Підляського воєводства вже формується резерв на випадок погіршення ситуації на польсько-білоруському кордоні.

"Ми вживаємо ефективних і адекватних заходів для стримування агресора", – сказав міністр оборони Маріуш Блащак.

З його слів, Військо Польське оснащене сучасною зброєю, сучасною технікою. Це дозволить дати гідну відсіч агресору.

12 серпня Блащак відвідав східну Польщу, де нині несуть службу солдати Війська Польського для підтримки Прикордонної варти. Він наголосив на тому, що військова оперативна група має навчальний та оборонний характер. У цих заходах братимуть участь до 4 тисяч вояків армійських підрозділів.

У півтора десятках прикордонних баз Підляського воєводства вже дислокуються або незабаром розташовуватимуться, зокрема, підрозділи Війська Польського з 6-ї бригади, 12-ї бригади, 17-ї бригади, 25-ї бригади, КТО Росомаха, РАК, Байрактар, вертольоти. Ця техніка збирається тут, у Підляському воєводстві, щоб стримувати потенційного агресора.

Керівник Міноборони також звернув увагу на дії та посилення російської пропаганди. Як зазначив він, посилення кордону Військом Польським буде використано пропагандистським апаратом Кремля, тому представник відомства закликав суспільство бути готовим до цього.

Нагадаємо, 4 серпня стало відомо, що Білоруські гелікоптери перетнули польський кордон. Польща надала докази перетину повітряного простору. У польському МЗС закликали Білорусь "припинити всі провокації" на кордоні й "терміново розібратися" в ситуації. У міністерстві наголосили, що передані дані суперечать офіційним заявам Мінська.