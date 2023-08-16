Польща і країни Балтії можуть одночасно закрити кордони з Білоруссю, — ЗМІ

За словами президента Литви Гітанаса Науседи, повне закриття кордонів з Білоруссю буде "крайнім заходом". При цьому у Вільнюсі вже вирішили закрити два пункти пропуску.

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Польща і країни Балтії збираються обговорити можливе синхронізоване закриття своїх кордонів з Республікою Білорусь. Про це пише LRT з посиланням на заяву міністра внутрішніх справ Литви Агне Білотайте.

Повідомляється, що нюанси такого рішення будуть розглянуті на зустрічі міністрів у Варшаві, яка відбудеться 28 серпня. Агне Білотайте зазначила, що в неї відбулася розмова з главою МВС Польщі Маріушем Камінським.

"Ми домовилися, що зараз узгоджуємо технічні дії та алгоритми на технічному рівні, який би вигляд це мало, якби було ухвалено таке регіональне рішення, якби країни Балтії та Польща зробили це одночасно", — повідомила Білотайте.

Білорусь на карті

Водночас заступник міністра внутрішніх справ Литви Арнольдас Абрамавічюс заявив, що одночасне закриття всіх шести прикордонних пунктів із Білоруссю загрожує великими організаційними проблемами.

Президент Литви Гітанас Науседа зазначив, що згадані обмеження пов'язані з прибуттям до Білорусі бійців ПВК "Вагнер". За словами литовського лідера, повне закриття кордонів буде "крайнім заходом".

Нагадаємо, 18 серпня Литва закриє два пункти пропуску на кордоні з Білоруссю — "Шумскас" і "Тверячюс". Наразі через "Шумскас" пропускають тільки легкий транспорт, а через "Тверячюс" — легкий і порожній вантажний.

Державна прикордонна служба Латвії 16 серпня повідомила про посилення загрози на кордоні з Білоруссю. Тому, щоб підвищити захист, збільшать кількість прикордонників, які стежитимуть за порядком.

Раніше, 12 серпня, у Міноборони Польщі повідомили про проведення операції під кодовою назвою RENGAW. На території Підляського воєводства вже формується резерв на випадок погіршення ситуації на польсько-білоруському кордоні.