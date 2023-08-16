Відчувають гібридну загрозу: у Латвії посилюють заходи безпеки на кордоні з Білоруссю

Латвійські прикордонники заявили про зростання кількості інцидентів з нелегальними мігрантами на кордоні з Білоруссю. Говорять, що це "гібридна загроза", яку підтримує режим Лукашенка.

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Державна прикордонна служба Латвії повідомила про посилення загрози на кордоні з Білоруссю. Тому, щоб підвищити захист, збільшать кількість прикордонників, які стежитимуть за порядком. Про це повідомила пресслужба відомства.

У дописі пресслужби ідеться про повернення з літніх відпусток латвійських прикордонників та припинення надання літніх відпусток. Причина відкликання працівників з відпочинку — необхідність посилити охорони на зовнішньому кордоні республіки.

Також вказано, на якій саме ділянці кордону зросла небезпека — на латвійсько-білоруському. Зазначають, що лише протягом минулої доби сталось 96 інцидентів — відзначають, що є "стрімке зростання гібридної загрози".

Прикордонна служба наголосила, що інциденти пов'язані з нелегальним потоком мігрантів, яким допомагає влада Республіки Білорусь.

У зв'язку з переліченими гібридними загрозами також підсилюватимуть безпеку іншими засобами, ідеться у заяві пресслужби. Зокрема, звернуться за допомогою до збройних сил та патрульної поліції.

Зазначимо, загальна довжина кордону між Латвією та Білоруссю — близько 140 км. Крім того, республіка межує ще з Литвою (довжина кордону 453 км), Росією (217 км), Естонією (339 км).

Кордони країн Балтії з Білорусюю та Росією - скриншот Фото: Скриншот

Нагадуємо, президент Білорусі Олександр Лукашенко розмістив на території республіки майже 5 тис. найманців ПВК "Вагнер". Після цього політик почав погрожувати, що найманці можуть перетнути західний кордон — під ударом опиниться аеропорт в Жешуві, а також Сувальський коридор, який веде з Білорусі до Калінінградської області Росії. Польські політики відзначили, що у випадку провокацій, будуть діяти рішуче — готові використати і танки "Абрамс", і вертольоти "Апач".