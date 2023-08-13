"Нездоланна перешкода": Польща закриється від Білорусі "Абрамсами" та "Апачами" (фото)

Міністр національної оборони Маріуш Блащак заявив, що очікує схвалення про закупівлю військової техніки наступного тижня.

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"Абрамси" разом з "Апачами" сформують бар'єр, який закриє Бжеську браму, — заявив міністр оборони Польщі. Маріуш Блащак зазначив, що вже наступного тижня очікує на рішення Конгресу США ухвалити запит щодо гелікоптерів Apache і танків Abrams. Про це повідомляє TVP Info.

Блащак уточнив, що ці закупівлі мають вирішальне значення для безпеки Польщі.

Маріуш Блащак із військовими Фото: Facebook

"Наступного тижня ми очікуємо рішення Конгресу США ухвалити наш запит щодо ударних гелікоптерів "Апач", і "Абрамси" разом з "Апачами" сформують бар'єр, який закриє Бжеську браму", — заявив очільник Міноборони.

Він пояснив, що "Брама Бжеська — це термін для позначення рівнини в околицях Бреста", тобто території на кордоні з Білоруссю. Це смуга завширшки близько 80 кілометрів, між річками Нарев і Буг.

"Річ у тім, що танки "Абрамс" разом з "Апачами" становлять нездоланну перешкоду", — зазначив він.

Вертоліт Apache Фото: Defense Express

Також Блащак пояснив, яка ще військова техніка охоронятиме польський кордон: це південнокорейські танки K2 Black Panther, бойові літаки FA-50, високомобільна реактивна артилерійська система HIMARS.

"Після вісімнадцятирічної перерви ми відтворили військову частину 1-шу ракетну бригаду", — додав голова Міноборони.

Блащак сказав, що для виробництва озброєнь використовується як польська оборонна промисловість, так і підприємства оборонної промисловості союзних країн.

Про намір закупівлі 96 гелікоптерів Apache Міністерство національної оборони Польщі заявило торік. У травні 2023 року відповідної домовленості було досягнуто з американською стороною.

Танки Abrams Фото: U.S. Army

Раніше стало відомо, що в Польщі планують підняти в повітря чотири аеростати, щоб стежити за ситуацією на східному кордоні. Аеростати обладнані апаратурою, яка дозволить "покрити" всю довжину кордону з Білоруссю, з Калінінградською областю Росії, а також Сувальський коридор на кордоні з Литвою.

А днем раніше 12 серпня Маріуш Блащак відвідав східну Польщу, де зараз несуть службу солдати Війська Польського для підтримки Прикордонної варти. На кордоні з Білоруссю формується резерв на випадок погіршення ситуації.